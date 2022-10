Sandra Barneda revela com és la seva relació actual amb Nagore

Sandra Barneda està d’enhorabona perquè acaba de publicar una altra novel·la, un llibre sobre l’amistat que ha anomenat Las olas del tiempo perdido. Els protagonistes són un grup d’amics molt propers durant la infància que deixen de veure’s i es retroben molts anys després en un petit poble de Cantàbria.

Per tal de promocionar aquesta última aventura literària, la presentadora de La isla de las tentaciones ha concedit una entrevista a la revista Semana en què ha reconegut que la seva infància ella la va passar a Blanes: “Jo vaig formar la meva colla a la Costa Brava. Els meus pares van decidir provar sort portant-nos als quatre germans de càmping i ens va agradar tant que vam anar-hi durant 15 anys”.

Sandra Barneda continua triomfant a Telecinco gràcies al reality de les parelles, el que l’ajuda a trobar-se en un moment molt dolç: “Estic en una època tranquil·la en la que afronto tot el que ve tal com arriba. Aquesta nova temporada de La isla de las tentaciones és molt diferent de les altres. Jo sempre he de fer una feina de contenció important, ja que els he d’acompanyar sense jutjar-los i he de marcar els límits encara que em surt abraçar-los si els veis plorant. El que m’ha fet aprendre aquest programa és que no tenim ni idea de l’amor i que no el pots atrapar en una capseta”.

Sandra Barneda, fora de si a La isla de las tentaciones | Telecinco

Sandra Barneda revela com està la seva situació sentimental actualment

Aquestes declaracions han donat ales a la revista per preguntar-li sobre la seva vida sentimental. Cal recordar que la periodista catalana va trencar amb Nagore Robles l’any passat després de donar-se una segona oportunitat: “En aquests moments em trobo en una situació estable. Quan una relació no funciona has de deixar-la marxar i no obsessionar-te perquè si ho fas, entres en un cercle que no va bé. L’amor, a vegades, consisteix en deixar anar l’altra persona encara que et faci molt de mal. És llavors quan has de començar un procés personal d’acomiadament”.

Nagore Robles i Sandra Barneda quan treballaven juntes | Telecinco

I com estan les coses entre elles? Perquè darrerament no coincideixen a cap plató i s’ha dit que seria per evitar situacions incòmodes: “Jo mai no m’he ficat amb el tema feina. Només diré que el temps ho col·loca tot al seu lloc. En qualsevol relació hi ha uns processos. Nosaltres ho vam deixar fa més d’un any i hem de saber col·locar-ho tot. Va publicar-se que havíem començat els processos per ser mares, però era mentida. Ho vam parlar com a parella, però mai no vam arribar a executar res. Ser mare soltera no m’ho plantejo ara mateix, ni tan sols se m’ha passat pel cap”.