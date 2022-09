‘La isla de las tentaciones’ i l’alcohol: “La direcció ens omple les copes”

Telecinco té totes les seves esperances bolcades en La isla de las tentaciones, una edició nova que volen que enganxi els teleespectadors perquè segueixin les novetats en les relacions de les cinc parelles que acaben de presentar. Només han emès un programa i ja han anunciat novetats: aquesta setmana emetran la gala el dijous 29 i no dimecres com estava previst. Per què? Per evitar que Antena 3 els guanyi en audiència, ja que havien col·locat La novia gitana en la mateixa franja i no volen competir-hi.

La cadena està promovent el reality a tota la resta de programes, ja que volen que cridin l’atenció totes les infidelitats que hi hagi. Tot el que passa acaba sent molt comentat a través de les xarxes socials, les que sempre s’omplen d’opinions de tota mena. És habitual veure crítiques contra el format, encara que les xifres d’audiència sempre són bones. Alguns lamenten que els deixin beure tant alcohol a les nits, el que consideren que fan perquè els doni ales a fer més bogeries.

Diego de ‘La isla de las tentaciones’ parla de l’alcohol al programa | Telecinco

Un exconcursant de La isla de las tentaciones reconeix que els motivaven a beure alcohol

Ara ha estat un dels exconcursants, el Diego, qui ha volgut donar informació sobre aquest tema: “Allà tenim barra lliure d’alcohol, però amb control. Quan algú es veia que anava molt afectat, li tallaven l’accés i no li donaven més copes. Era graciós perquè l’alcohol d’allà em porta molts bons records. Ens el posaven a la cuina perquè no es pot mostrar a televisió. Et diuen que vagis cap allà tipus: “Diego, vine i recarrega’t això“. Normalment eren ells els qui et deien que te la recarreguessis i que prenguessis algun chupito“.

Amb aquestes paraules ha confirmat el que molts sospitaven, que la mateixa direcció els recorda que vagin bevent perquè els interessa que estiguin beguts i contents: “També us dic que hi havia alguns companys que anaven a la cuina directament, no feia falta que els hi diguessin… Aquest era el cas del Manuel, per exemple”. Diego no critica que els motivessin a beure, per això: “Al final ho estàvem passant bé, som joves i ens divertim. Tothom beu alcohol quan està de festa, però sempre amb moderació. Quan anaves massa content et tallaven”.