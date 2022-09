Els millors moments de l’inici més potent de ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones ha començat forta. Telecinco va engegar l’emissió passades les onze de la nit, el que va molestar a molts teleespectadors que, tot i així, s’hi van mantenir enganxats fins al final. En aquest primer programa, van presentar els vint solters i solteres que faran l’impossible per aconseguir que algun membre de les parelles sigui infidel.

En les seves presentacions individuals va quedar palès que aquesta serà una edició potent, ja que van descriure’s a si mateixos amb metàfores sexuals molt directes i encara més insinuacions. Una d’elles, per exemple, va arribar a dir que l’anomenen “la gata” perquè té “una mirada felina” i perquè se li dona molt bé “miolar”. Una altra va etzibar que busca un home “que tingui l’espurna calenta” que encengui la seva flama. Com a curiositat, cal destacar que per primera vegada entren dos bessons que prometen fer parlar molt perquè van tenir una petita aventura amb una de les concursants.

María de los Ángeles: "Busco a un hombre que tenga la chispa caliente que encienda mi llama" 🔥

Esta frase 😂



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones1 #LaIslaDeLasTentaciones

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/RAQqjtAVhm — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 21, 2022

La cançó de l’Andreu, moment més comentat de la nit

Les cinc parelles han mantingut alguna petita -o gran- discussió en aquesta primera entrega, en la que tots han deixat clar que tenen por al que pugui arribar a fer l’altre sobretot en veure’ls reaccionar davant les intencions dels solters. L’únic que sembla que patirà de debò és el Javi, un barceloní que ha entendrit l’audiència perquè no feia més que plorar i dir-li a la nòvia que l’estima, que somia cada nit amb ella i que no sap què farà sense ella.

Ara bé, el moment més comentat arribava una mica després quan un altre concursant, l’Andreu, deia que és cantautor i es posava a cantar una cançó a cappella que demostrava que no és un cantant gaire bo… Les cares de circumstància de Sandra Barneda eren un poema i Twitter ràpidament s’omplia de mems al respecte.

– pfffff tengo un coleguita que saca tema nuevo, dadle caña 🔥🔥🔥🔥🔥🔥



el tema nuevo del coleguita en cuestión:



#LaIslaDeLasTentaciones #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/pxW9tsiRr7 — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) September 21, 2022

Soy la cara de Sandra Barneda cuando canta Andreu #LaIslaDeLasTentaciones — SIEMPRECALMADA (@siemprecalmada) September 21, 2022

Fortes crítiques cap al Mario per no voler acomiadar-se de la Laura

El Mario i la Laura segurament formen la parella amb més problemes d’entrada d’aquesta edició. Ells dos són els que més han discutit en el primer programa, en el que han acabat marxant sense acomiadar-se. Mai no havia passat res semblant, ja que precisament aquest últim comiat acostuma a ser el moment més tendre de la primera emissió del reality. En el seu cas, el madrileny optava per marxar sense voler fer un darrer petó a la nòvia, que es quedava plorant allà al mig.

Tot començava amb una forta esbroncada després que la noia escollís el solter que havia dit que li semblava més guapo com la seva primera cita. A Mario no li va fer gens de gràcia i aquí va començar una sèrie de retrets que va evidenciar que aquests segurament seran els primers en trencar. Ella li demanava que l’entengués, però el noi va sentir-se devaluat i va dir que havia vist en ella una actitud del passat que no li agradava: “Que no, que no. No és normal la teva actitud i tornes al passat. Troba les carències que creus que tinc i, si les trobes, després no em vinguis plorant perquè saps que no estaré. Has de quedar per sobre meu sempre”, va dir abans de marxar sense fer cas omís a les súpliques de la nòvia perquè tornés i li fes un últim petó i una abraçada. Poc després, va reconèixer que potser es penedia d’haver actuat així.

Una estrena molt comentada a través de les xarxes socials, en què ja han començat les primeres teories sobre les futures infidelitats -les que donen per fet que passaran-. Dilluns vinent emetran el debat amb imatges inèdites dels primers dies dels concursants a les vil·les amb els solters i solteres, els qui no deixaran passar cap oportunitat.