S’estrena ‘La isla de las tentaciones’: així són les cinc parelles

La isla de las tentaciones ja ho té tot a punt per engegar una nova edició que esperen que torni a fer els rècords d’audiència que han arribat a aconseguir gràcies a les infidelitats i discussions de les parelles que hi participen. Aquesta nit a partir de les 22:50 hores s’estrena a Telecinco el programa revelació dels darrers anys, que estarà presentat per Sandra Barneda una altra vegada. Com és habitual en el primer programa de cada temporada, aquesta nit presentaran les parelles i es coneixeran els primers solters i solteres.

Mario i Laura, un any i mig de relació

Amb 28 i 27 anys respectivament, Mario i Laura han decidit concursar a La isla de las tentaciones quan només porten un any i mig junts. Ell és un madrileny llicenciat en Administració i Finances, mentre que ella intenta guanyar-se la vida com a influencer. En el vídeo de presentació se la pot veure a ella molt enamorada, tot assegurant que té clar que Mario és l’amor de la seva vida. El problema? Que vol que li demostri que és així, ja que haurien tingut alguna mala experiència amb infidelitats per mig que han fet que ella no confiï del tot en ell. Volen participar en aquest reality per demostrar-se a si mateixos que no tenen “res a témer”.

Mario i Laura intentaran sobreviure a La isla de las tentaciones | Telecinco

Javi i Clàudia, barcelonins i junts des de fa un any i mig

Javi i Clàudia formen la parella barcelonina d’aquesta edició. Es van conèixer en un local d’oci nocturn de la capital catalana fa un any i mig, moment en què van començar la seva relació. Javi assegura que no s’imagina la vida sense ella, la primera parella formal que ha tingut. Clàudia, en canvi, té molta més experiència amb sis relacions anteriors i un pas per Mujeres, Hombres y Viceversa en el que va fer de pretendenta i també tronista.

El seu problema? Que Javi reconeix tenir una dependència emocional cap a ella molt forta, el que a ella no li agrada gens. Clàudia assegura que vol demostrar-li que pot ser feliç sense ella al seu costat tot el dia, un desig que pot acabar sent perillós per a la seva relació.



Javi i Claudia s’enfrontaran a les seves pors | Telecinco

Andreu i Paola, dos anys i mig junts

Andreu i Paola venen des de Mallorca i fa dos anys i mig que estan junts. Expliquen que es van conèixer en un gimnàs i que el noi va trigar molt en demanar-li una cita perquè li feia “molta vergonya”. El cantautor no tindria fama de fidel, per això, el que té molt preocupada a la jove. És per això que li ha proposat participar en aquest reality, per comprovar si realment és fidel o si els rumors que l’envolten són certs i acaba caient a la temptació. Així de primeres, semblen l’única parella realment enamorada que podria passar la prova. El temps dirà, per això.

Andreu i Paola, nous concursants de La isla de las tentaciones | Telecinco

Manuel i Sara, vuit mesos de relació i nou anys de diferència d’edat

Manuel i Sara només porten vuit mesos de relació, la que van començar gràcies als poemes que ella comparteix a través del seu perfil d’Instagram. El noi va començar a parlar amb ella per felicitar-la pel seu talent, el que va acabar derivant en una relació en la que ambdós confien. Des del principi han tingut el hàndicap de la diferència d’edat, ja que ell té nou anys més que ella. De moment, però, confien que la seva història d’amor és prou sòlida per passar aquesta prova i poder tornar a Alacant molt més forts com a parella.

Manuel i Sara també participaran en el ‘reality’ | Telecinco

Samuel i Tania, dos anys i mig junts

Samuel i Tania surten junts des de fa dos anys i mig, el que encara no es creuen perquè van començar convençuts que aquesta història seria fugaç. Amb 24 i 21 anys, els dos joves de Tenerife creuen que la seva relació està consolidada i que res no els podrà separar. Tenen problemes de confiança, per això, ja que Tania va veure uns missatges de Samuel a una amiga seva que no li van agradar gens i això ha fet que la gelosia sigui una constant en el seu dia a dia. Ella vol recuperar la confiança perduda i ell demostrar-li que ha canviat i que aposta per la seva relació.

Samuel i Tania se sumen a l’aventura de Telecinco

Aquesta nit es coneixeran les identitats dels vint solters i solteres que intentaran trencar aquestes parelles, les que podrien tenir els dies comptats si els esdeveniments són similars als de les edicions anteriors. Com a novetat, cal destacar que han canviat la sirena de la temptació, que ara passen a ser cinc llums de colors que sembla que podria ser una per a cada parella. D’aquesta manera, podrien saber quina parella està patint més infidelitats… encara que no els diran a qui correspon cada color perquè tots acabin pensant que es tracta de la seva parella. L’estrena, aquesta nit a Telecinco.