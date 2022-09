El retrobament de Joan Carles i Sofia, marcat per un detall romàntic

Joan Carles de Borbó i Sofia han tornat a coincidir després de dos anys sense aparèixer junts públicament i, pel que diuen diversos cronistes reials, sense tampoc parlar-se pràcticament. La mort d’Elisabet II ha motivat la seva retrobada, de la que s’ha parlat moltíssim perquè se’ls ha vist còmplices i rient junts com si res no hagués passat.

Ja xoca el simple fet que acudeixin com un matrimoni normal, però encara més que es dediquin confidències durant la missa i que es posin a riure davant la mirada enfurismada de Letícia. Doncs bé, ara acaba de sortir una notícia que sorprèn encara més. Té a veure amb l’hotel en què s’han allotjat els reis emèrits espanyols, un edifici amb molt de significat per als dos.

Joan Carles i Sofia, allotjats en un hotel especial

Mentre que Felip i Letícia dormien a casa de l’ambaixador espanyol, Joan Carles i Sofia van fer nit al Claridge’s, un luxós hotel de cinc estrelles. Per a ells aquest emblemàtic hotel té molt de significat, tenint en compte que va esdevenir clau en el seu enamorament. Era el 1961 quan Sofia coincidia amb Joan Carles en aquest allotjament, en el que ambdós dormien durant el cap de setmana de la boda dels ducs de Kent.

Els havien convidat per separat, és clar, tenint en compte que en aquella època no tenien cap relació. El fet de compartir hotel, per això, va propiciar que agafessin confiança perquè van assistir junts a les festes de la preboda en què es van fer inseparables. El Mundo assegura, de fet, que va ser aquí on hauria sorgit l’espurna que donaria pas a l’anunci del seu compromís pocs mesos després. Un cop casats, van pernoctar en aquest hotel en diverses ocasions. Sempre escollien la suite reial, de dues habitacions repartides en 200 metres quadrats, saló-menjador, piano de cua i amb majordom les 24 hores.

La boda de Joan Carles i Sofia, un any després d’aquella estada a l’hotel anglès | Casa Reial

L’hotel havia estat especial per a ells, però ningú no es creu que l’hagin reservat per rememorar vells temps tenint en compte que actualment ni es veuen ni es parlen. La seva relació està trencada des de fa molts anys i tampoc no intenten dissimular-ho, encara que aquest cap de setmana s’han mostrat com un matrimoni comú en el multitudinari funeral de la monarca anglesa. L’emèrit ja es troba a Abu Dhabi una altra vegada, el que demostra que òbviament no ha significat absolutament res que apareguin junts i somrients en públic.