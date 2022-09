Surt a la llum la identitat d’una altra amant de Joan Carles de Borbó

Joan Carles de Borbó ha tingut una vida sentimental intensa, d’això no hi ha dubte. La llarga llista d’amants que li atribueixen no fa més que augmentar, el que acaba de tornar a passar gràcies al testimoni que ha aconseguit HBO en el documental que acaben d’estrenar sobre el rei emèrit espanyol.

La plataforma ha comprat un reportatge fruit d’una investigació de més de cinc anys, en la que diversos periodistes han pogut comprovar que el govern espanyol i els serveis d’intel·ligència haurien fet l’impossible per tal d’ocultar els escàndols de Joan Carles.

El documental d’HBO dona veu a Queca Campillo, una altra amiga especial de l’emèrit espanyol

Una de les novetats que presenta aquesta sèrie té nom propi, Queca Campillo. La fotoperiodista parla en primera persona en uns àudios gravats abans de la seva mort en les que confessa que ella també va ser amant del Borbó: “Ens veiem a Torrelodones, en un camí que al final de tot dona a la part de darrere de La Zarzuela. Ens vèiem en una furgoneta que tenien”.

Queca Campillo, una altra de les amants de Joan Carles | Twitter

Explica que la primera vegada que va veure Joan Carles va ser durant una recepció que ella havia de fotografiar. En aquell moment, el Borbó s’hauria apropat a saludar-la. Hores després, la va trucar al telèfon i ella es va quedar amb la boca oberta perquè no li havia donat el número: “Em va dir que anés a veure’l a La Zarzuela. El cap de la Casa Reial em va acompanyar al despatx del rei i allà vam començar una relació difícil. No teníem llocs on veure’m i no hi havia telèfons, així que sempre ens vèiem a la furgoneta aquella que tenien”.

Una nova amant amb qui hauria estat diversos anys, així que cal afegir-la a la llista. Pel que fa a les altres, destaquen noms com Bárbara Rey que també tenen un gran pes en aquest documental.