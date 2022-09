Nou documental sobre Joan Carles: converses amb l’amant i pacte de silenci

Joan Carles de Borbó protagonitza un documental nou a HBO, el que ha deixat tothom amb la boca oberta perquè treu a la llum informació confidencial que demostra que la premsa ha ocultat bona part dels seus escàndols al llarg dels anys. La plataforma ha estrenat Salvar al rey, el que neix amb més de sis anys de gravacions. Es tracta de tres episodis en què, per exemple, es pot escoltar per primera vegada una conversa romàntica entre Joan Carles i Bárbara Rey, una de les seves amants més famoses.

Publiquen la prova que confirma l’aventura de Joan Carles de Borbó i Bárbara Rey

Cal recordar que la vedette va mantenir una aventura amb l’emèrit en els anys 90, moment en què hauria fet un munt de gravacions d’amagat que posteriorment va fer servir per extorsionar-lo. Amenaçava de vendre aquells vídeos a la premsa, el que hauria suposat un escàndol increïble perquè per llavors ningú no gosava a parlar de les amants del monarca espanyol. Què va guanyar? El servei secret li hauria pagat més de 50 milions de pessetes de l’època (uns 300.000 €) a canvi de la destrucció de tot aquest material. Casualment, poc després va ser escollida per presentar un programa a dues televisions públiques en les que guanyava moltíssims diners.

En aquesta minisèrie, com dèiem, se’ls pot sentir parlar en una conversa que no van destruir. En aquest àudio, Joan Carles truca l’amant per citar-se a una casa que quedava molt a prop de La Zarzuela: “Com estàs, vida meva?“, li pregunta ella. El monarca va al gra: “A tres quarts de tres et va bé que arribi?”. Bárbara Rey li va recordar llavors que l’havia d’avisar abans d’arribar perquè li obrís la porta del garatge. La part més impactant de la conversa venia després, quan Joan Carles s’acomiadava d’ella amb un “T’estimo molt” al que ella responia també de manera molt tendra: “Jo a tu també t’estimo molt, un petó”.

Bárbara Rey, protagonista del nou documental sobre Joan Carles de Borbó | Telecinco

Mario Conde aporta informació sobre la protecció que va rebre Joan Carles

L’objectiu d’aquest documental va molt més enllà de parlar de les seves infidelitats ocultes a la premsa rosa. A través de documents inèdits, deixen clar que l’Estat va protegir el monarca de tots els escàndols que protagonitzava amb un pacte de silenci que beneficiava tots els poders de l’Estat.

Un dels testimonis més potents és el de Mario Conde, que assegura que des del Govern se’l va acusar de fer xantatge a Joan Carles. Les seves amistats amb Conde i Javier de la Rosa haurien fet treballar els aparells de l’Estat per protegir la imatge pública del rei. Tot un seguit d’informacions que confirmen el que molts ja sospitaven, que des del govern espanyol es va fer l’impossible per protegir la imatge pública de Joan Carles.