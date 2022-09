El pla secret de Felip i Letícia per fer oblidar el ridícul de Joan Carles

Joan Carles de Borbó és un personatge molt incòmode per a la monarquia espanyola, que no veu l’hora de poder deslligar-se’n definitivament. Els escàndols que ha protagonitzat al llarg d’aquests darrers anys han fet molt de mal a la Casa Reial, el que sembla que Felip VI no li perdona. La visita de l’emèrit a Sanxenxo a principis d’estiu va ser una clatellada sonora a la imatge dels Borbons, que empitjorava encara més per culpa de la seva supèrbia. Felip ho va intentar arreglar amb una trobada amb el pare en privat en què els crits haurien ressonat, segons expliquen diversos testimonis.

Ara, Pilar Eyre treu a la llum a Lecturas que Felip i Letícia han ideat un pla per intentar millorar una mica la seva imatge pública. En aquest escrit, a més a més, la cronista reial es queda a gust en una crítica cap a l’emèrit brutal: “Va decidir venir a Espanya en un viatge sense cap ni peus per respirar aire de la seva pàtria o, segons el fill, per tocar-li els nassos. El resultat va ser esperpèntic, sobretot quan va deixar anar una riallada en preguntar per què havia de demanar perdó“.

“La supèrbia d’un rei incapaç de reconèixer els seus errors i que continua pensant que està més enllà del bé i del mal. Ell se sent víctima de les maquinacions de la jove dolenta i d’un fill dèbil convertit en una joguina dels també dolents socialistes. Sofia i Letícia es van negar a estar en la mateixa habitació que ell quan va acudir a La Zarzuela a un dinar que no venia de gust a ningú”, prossegueix en un relat que torna a demostrar com de tenses estan les coses entre els membres de la família, que s’han cansat d’interpretar el paper de família feliç que perdona tots els errors de l’emèrit.

La Casa Reial, enfadada amb les crítiques rebudes per la visita de Joan Carles a Sanxenxo | Europa Press

Letícia, al capdavant d’una operació per intentar fer oblidar el ridícul de Joan Carles

Uns dies de malson que van generar molt mala premsa per a la monarquia, el que va forçar l’equip de comunicació a actuar. L’objectiu era centrar el focus en Letícia, “el seu actiu més potent” segons la cronista barcelonina. Les filles per si soles no generen tant d’interès com voldrien, per la qual cosa van haver de recórrer a Letícia per cridar l’atenció de la premsa espanyola i també internacional. Ella va ser el centre de totes les mirades durant les vacances a Mallorca, quan vam veure la família pels carrers de Palma “com un exèrcit ben entrenat”.

Volien que la premsa -i la ciutadania- s’oblidessin del ridícul de Joan Carles i per això haurien vestit Letícia amb pantalons curts i minifalda, tot ensenyant la panxa i gaudint de braços musculats i un bronzejat a la pell molt potent. L’objectiu era que es parlés d’ella i que no es comentés més el viatge de Joan Carles, que torna a estar reclòs a Abu Dhabi. Pilar Eyre s’atreveix a pronosticar que no el tornarem a veure per Madrid: “Joan Carles és conscient que el seu retorn definitiu és impossible i que morirà a l’exili com el seu avi. El vell lleó es mostra resignat i no té ganes de lluitar. És un home sense futur i ho sap”.

De moment tot continuarà com fins ara, amb Felip i Letícia intentant millorar la imatge pública d’una monarquia molt criticada en un país que no perdona tot el que han fet. Cada vegada són més aquells que els volen fora, el que fa perillar el futur d’Elionor al capdavant d’una Casa Reial amb menys adeptes cada any.