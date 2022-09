Totes les exparelles de Letícia: professors, periodistes i navegants

Letícia farà 50 anys el pròxim 15 de setembre i aquesta efemèride està donant ales a molts periodistes per treure a la llum anècdotes sobre ella. Després de revelar quins dos productes no fallen en la seva cistella de la compra, ara és l’amor el protagonista de les noves filtracions. Pilar Eyre ha escrit un reportatge especial en què analitza la seva vida amorosa abans del compromís amb Felip VI.

La primera relació seriosa que va tenir va ser amb un dels seus professors, Alonso Guerrero. Als pares de Letícia no els hauria fet gràcia que la filla tingués una aventura amb un home bastant més gran que ella, així que la noia va decidir marxar de casa amb només 18 anys. Deu anys després -“amb moltes aturades en les que ella va tenir altres històries”- va casar-se amb el professor, un matrimoni que només va durar un any.

Alonso Guerrero, l’exmarit de Letícia | Europa Press

Posteriorment, Letícia hauria mantingut relacions amb diverses parelles: “La gran majoria eren periodistes, així com un atractiu fotògraf d’un diari nacional i també un company de la CNN”. Parla de David Tejera, presentador dels informatius de Cuatro. I d’aquí, a deixar caure que hauria estat un altre antic xicot de la monarca espanyola qui li hauria presentat a Felip: “Crec que el navegant i explorador científic Kitín Muñoz, amb qui Letícia va tenir una breu aventura, se la va presentar al seu amic Felip i va haver-hi enamorament a primera vista”. També cal recordar que s’ha dit que va estar sortint bastant de temps amb un company periodista amb qui treballava a Mèxic.

David Tejera, una de les exparelles de Letícia | Cuatro

Kitín Muñoz també hauria tingut una aventura amb Letícia | Europa Press

El perfeccionisme i rebel·lia de Letícia

Mábel Gálaz és una de les periodistes millor informades sobre la vida de Letícia, el que ha permès que escrigui un llibre sobre ella en el que revela diversos aspectes secrets de la seva personalitat. En el que més incideix és en el perfeccionisme que la caracteritza, el que hauria marcat tota la seva vida: “Quan va entrar a la família reial, estava tan interessada en no cometre error que fins i tot veia els vídeos dels actes als que acudia per analitzar si s’havia equivocat en alguna qüestió relativa al protocol”.

A més a més, revela que Letícia va tenir una època rebel en els deu anys en què va ser princesa: “Se sentia encotillada per les normes i presonera dels murs de palau. Ella intentava mantenir activa part de la seva vida anterior i treia a col·lació el seu caràcter desafiant i provocatiu per demostrar que continuava sent la mateixa que abans”.

Una altra informació que ha sorprès és que digui que és habitual que Letícia truqui personalment a escriptors i persones famosos per interessar-se sobre els seus problemes de salut, per exemple. Diu que aquestes són trucades que “rarament transcendeixen”, però que hi hauria molts personatges coneguts que s’haurien quedat amb la boca oberta en sentir-la a l’altra banda del telèfon per sorpresa.