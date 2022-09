Camil·la del Regne Unit, de “dona perversa” a reina consort

Camil·la del Regne Unit serà anomenada reina consort aquest matí a partir de les 10 hores, moment en què proclamaran Carles III com a nou rei d’Anglaterra oficialment. La cerimònia tindrà lloc al palau de St. James de Londres i donarà pas a un seguit de reunions en què el nou monarca ultimarà tots els detalls sobre el funeral d’Elisabet II. Pocs s’esperaven que finalment Camil·la aconseguís un paper tan important, tenint en compte que el seu ha estat un matrimoni fortament criticat que no gaudeix de bona popularitat entre els anglesos. Finalment, però, la tradició es manté i serà el primogènit de la reina qui heretarà la corona.

La incògnita sobre el paper de Camil·la es va mantenir viva fins al passat mes de febrer d’aquest mateix any, quan Elisabet II va manifestar en públic que volia que fos considerada reina consort quan ella morís. No volia que rebés el tracte de princesa, volia un paper més destacat per a la dona -i gran amor- del seu fill gran. Aquest gest va sorprendre moltíssim la ciutadania britànica, que mai no l’havia estimat. És previsible que la reina volgués ajudar Camil·la a millorar una mica la seva imatge pública, molt malmesa des que es filtrés la seva aventura amorosa amb Carles quan aquest encara estava casat amb Diana de Gal·les.

Camil·la sempre ha tingut mala fama | People

Elisabet II tampoc no acceptava la relació de Carles i Camil·la

Camil·la sempre va ser considerada com l’amant dolenta que va trencar el matrimoni entre Carles i Diana, una dona que mai no va agradar a l’opinió pública i tampoc a la família reial. Cal recordar que Elisabet II no va perdonar la traïció de Carles a Diana durant molts anys, una relació extramatrimonial amb Camil·la que va deixar en evidència la Casa Reial.

El pitjor moment va arribar quan va filtrar-se una conversa telefònica entre Carles i Camil·la el 1989 en què ell li deia que li agradaria ser el seu tàmpax per poder viure a dins de les seves calces “perquè fos més fàcil entrar a dins seu”. Anomenat Tampongate o Camillagate, l’escàndol va sacsejar la premsa britànica el 1993 només un mes després que Carles i Diana anunciessin la seva separació -que no divorci-. Elisabet, avergonyida pel to “malaltís” del fill, hauria esclatat en una esbroncada a crits que molts treballadors de palau encara recordarien.

La conversa més escandalosa entre Carles i Camil·la | Royal

Seria a finals d’aquell mes quan Carles i Camil·la oficialitzarien la seva relació en una festa al Ritz de Londres. Allò va suposar tot un desafiament cap a la reina, que hauria deixat clar que no aprovava que es deixessin veure junts en públic. Camil·la, de fet, no va ser ben rebuda a palau fins molts anys després… Només cal destacar que Elisabet i el duc d’Edimburg no van acudir a la festa del 50è aniversari del fill perquè sabien que entre els convidats estaria ella.

El 1998, la reina s’hauria referit a Camil·la com una “dona perversa” tal com va treure a la llum un dels biògrafs del fill. A més a més, hauria declinat la súplica del fill poc després quan li hauria demanat que donés la benvinguda a Camil·la a la família reial després de la mort de Diana: “Ella li va dir que mai no perdonaria la seva infidelitat”. No seria fins dos anys més tard, quan Elisabet li va donar la mà per primera vegada a la nòvia del fill. Cinc anys més tard, el 2005, Carles i Camil·la van casar-se en una cerimònia íntima a la que Elisabet es va negar a acudir.

Camil·la va aconseguir, finalment, que la sogra entengués que havia vingut per quedar-se

A poc a poc Carles va anar convencent la mare que Camil·la era la dona de la seva vida i que volia que la tractés amb més estima. El gran canvi d’actitud de la reina anglesa no arribaria fins a principis d’aquest any, quan va proclamar que voldria que fos tractada com a reina consort en un futur en un gest amb què intentava que la ciutadania pensés de debò que l’havia acceptat i que confia en què exerciria un bon paper.