Així és el menú d’un dia a l’escola elitista d’Elionor de Borbó

Elionor de Borbó ha engegat el segon i últim curs a l’internat privat de Gal·les al que l’han enviat a estudiar el Batxillerat. No s’ha sabut pràcticament cap detall sobre la seva estada, el que demostra que des de la direcció del prestigiós centre hauran fet l’impossible per evitar filtracions a la premsa. L’hermetisme és total, però no han pogut evitar que se sàpiga quin és el menú que menja la filla de Felip VI i Letícia.

Cal destacar que sempre s’ha dit que la monarca espanyola està obsessionada amb el menjar sa, el que hauria intentat inculcar en les dues filles. Des de ben petites tenen totalment prohibits els aliments fregits i processats, així com la brioixeria industrial. Va criticar-se molt que Letícia obligués l’escola madrilenya de les filles a canviar radicalment el menú, el que van adaptar al seu gust. Doncs bé, l’oferta d’aquest internat deu agradar-li tenint en compte que no compta amb cap plat que no sigui típic de dieta.

Ella volia que abundessin les verdures i les fruites, dos requisits que compleix l’escola d’Elionor. El Español ha pogut accedir al menú que tenen establert a l’escola i ha demostrat que la dieta és més que equilibrada. No sabem si Letícia també haurà trucat a aquest centre o no (el que és poc probable tenint en compte que aquí no deu tenir gaire influència), però contenta ha d’estar. Les verdures abunden i no hi ha fregits ni processats. En el perfil d’Instagram del centre podem veure fotos d’un parell de plats.

A l’escola d’Elionor tots els plats són sans | Instagram

La verdura, la base del menú de l’escola de la princesa espanyola | Instagram

Les verdures i els plats sense greixos, protagonistes de la dieta de l’escola d’Elionor

El menú d’un dia comença amb l’esmorzar, en el que els serveixen el clàssic English Breakfast amb mongetes, torrades i ous. Per dinar? Arròs amb ou, pasta o burritos mexicans entre les opcions menys healthy. Pel que fa als sopars, destaquen un menú en concret consistent en amanida grega amb tomàquet, cogombre, pebrot i ceba vermella de primer. El segon plat? Musaka de xai amb formatge feta, nou moscada i carbassó rostit amb llimona i cuscús integral. Les postres serien fruites pràcticament sempre.

Tots els alumnes dinen i sopen en el gran menjador, el que té grans taules en què poden dividir-se per grups. D’estil clàssic, ofereixen banquets a l’interior i també a l’aire lliure en els moments en què el temps ho permet.

Així és el gran menjador de l’internat d’Elionor de Borbó | Instagram

Queda clar que la princesa espanyola estarà menjant la mar de bé i d’una manera molt equilibrada, tal com Letícia hauria insistit. L’hereva al tron continuarà vivint a l’estranger fins al juny de l’any vinent, moment en què tornarà a Espanya per començar la seva formació militar abans d’iniciar la carrera universitària de Dret.