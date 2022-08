El futur d’Elionor de Borbó: formació militar i la carrera de Dret

Elionor de Borbó comença d’aquí a pocs dies l’últim curs a Gal·les, un segon de Batxillerat que donarà pas a una formació superior que la Casa Reial ja té més que decidida. La filla gran de Felip VI és l’hereva de la Corona, per la qual cosa saben perfectament quins passos seguirà en els pròxims anys.

Ha estat El País qui ha tret a la llum quins són els plans de futur de la princesa espanyola, que ja ha arribat a l’estranger per començar el darrer curs. Fins ara la seva formació està sent similar a la que va rebre el pare, ja que ha estudiat fins a l’ESO en el mateix col·legi privat de Madrid abans de marxar a l’estranger per cursar els dos cursos del Batxillerat. Ell va fer-ho al Canadà, mentre que ella ha optat per quedar-se més a prop. El següent pas, si continua imitant el que va fer el pare, seria fer una formació militar. Fins ara no s’havia acabat de dir si ho faria o no, però el diari assegura que han decidit que sí que ho farà.

Elionor rebrà educació militar a partir de l’octubre del 2023, moment en què faran que passi per l’acadèmia de l’aire de Múrcia, la de terra a Saragossa i la de l’armada a Pontevedra. En aquesta última experiència voldrien que passés una època com a marinera al vaixell escola Elcano, el que també va fer el pare. I quan acabi l’experiència militar? Tot seguint els passos d’altres princeses europees, la Casa Reial hauria decidit que Elionor vagi a la universitat. En el seu cas, tindria clar que estudiarà Dret com va fer el pare.

Elionor i Sofia ja tenen més o menys clar quina formació rebran | Europa Press

On estudiarà el Batxillerat Sofia de Borbó?

Molts es pregunten ara quina formació tindrà la germana d’Elionor, Sofia. Ella és la següent en l’ordre de successió i la Casa Reial vol que tingui uns estudis similars als de la primogènita per si de cas. Fonts properes a la família asseguren a El Español que la noia també vol estudiar el Batxillerat a Gal·les com la germana, per la qual cosa s’estaria preparant per passar les proves d’ingrés. No se sap si les passarà o no, per això, tenint en compte que aquest és un procés 100% neutral en el que la família no intervé de cap de les maneres.

En cas que les superi i la seleccionin com a alumna, passarà dos anys en el mateix internat que la germana mentre aquesta comenci la formació militar. Després haurà d’escollir carrera universitària, la que encara no tindria clara. Si es basa en l’exemple de les tietes Elena i Cristina, també germanes del rei hereu, elles van estudiar Magisteri infantil i Economia respectivament.