Carles III d’Anglaterra, polèmic per l’acomiadament de 100 treballadors

Carles III d’Anglaterra ha arribat al tron fa pocs dies, un càrrec que comporta moltes responsabilitats a les que haurà d’adaptar-se encara que s’hagi estat preparant per a això durant tota la seva vida. Fins ara no està agradant gaire el seu paper, tenint en compte que ja ha protagonitzat dos vídeos que s’han viralitzat en mostrar-se molt malhumorat. El primer cop se’l veia exigir a un treballador que s’endugués una safata de bolígrafs que li molestava. Després el van gravar mentre insultava i remugava per haver-se tacat amb la tinta d’un bolígraf.

Ara se suma una nova polèmica. El fill d’Elisabet II ha de començar a prendre decisions, com és lògic. El problema és que una de les primeres que han transcendit és bastant controvertida, ja que ha optat per acomiadar 100 treballadors de cop. El diari The Guardian assegura que ha fet fora gairebé d’un centenar de persones que fins ara estaven al seu càrrec a la casa on vivia.

Els hauria notificat la decisió en una carta, uns empleats dels que prescindirà ara que deixarà de viure al palau. Carles i Camil·la es traslladaran al Palau de Buckingham com marca la tradició, així que ha optat per reduir la plantilla de Clarence House. I a què es dedicava tota aquesta gent? A diversos departaments, des del de comunicació, a l’oficina de finances, personal domèstic o secretaris privats.

"El personal del rey Carlos recibió un aviso de despido durante el servicio religioso para la reina"



"Los empleados estaban furiosos: hasta 100 empleados de Clarence House podrían perder sus trabajos" https://t.co/6nSETQNsr0 — María Jesús Díaz ⚡ (@Perbess) September 13, 2022

Els treballadors acomiadats, molt enfadats amb Carles III

El més fort és que aquests acomiadaments s’haurien de notificar durant la primera missa en honor a Elisabet II. Tots ells estarien molt enfadats, ja que asseguren que no s’esperaven que deixessin de comptar amb ells: “Tots estan absolutament furiosos, incloses les secretàries privades i l’equip amb més experiència. Tot el personal ha estat treballant fins tard cada nits des del dijous per trobar-se amb això. La gent està visiblement commocionada per això”.