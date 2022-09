Petons, carícies prohibides i quatre ex a ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones comença a fer patir les parelles. En aquesta ocasió sembla que seran els nois els qui pitjor ho passaran, ja que la sirena de moment està sonant molt més a la seva vil·la. L’entrada d’Hugo Paz i Carmen Saavedra pretén revolucionar-los a tots, dues sorpreses que han marcat el programa de la primera foguera d’aquesta edició.

En l’emissió d’aquest dimecres hi ha hagut de tot. Una de les protagonistes indiscutibles ha estat la Claudia, que ha donat ales als teleespectadors per crear un munt de mems sobre ella. I això per què? En reconèixer que entre els solters que ha seleccionat la direcció del programa de Telecinco hi ha quatre dels seus ex. La noia ha tingut una vida sentimental activa i l’organització del reality se n’ha volgut aprofitar. Ella és la que està més a prova, tenint en compte que va tenir una aventura amb els bessons Brian i Edgar, amb Aitor i ara també amb l’Hugo.

Claudia no sabe si ha ido a La Isla De Las Tentaciones o a Tu Cara me Suena… #LaIslaDeLasTentaciones2 — Diego (@DiegoMG91) September 28, 2022

la isla de las tentaciones <<<<<<< reunión de personas que se han liado con Claudia — egea (@alergicaalkiwi) September 28, 2022

Gluti o bessó? La confusió més viral de La isla de las tentaciones

Un dels grans moments de la nit arribava en la primera foguera dels nois amb una confusió que es viralitzava immediatament. Sandra Barneda els mostrava les imatges del joc de veritat o atreviment que havien fet les nòvies amb els solters, en el que va haver-hi petons que no van fer gens de gràcia.

Entre ells, el petó que va rebre la Claudia al cul d’un dels temptadors. Com era d’esperar, al seu xicot no li va agradar gens: “Li ha fet un petó al cul… Era el bessó, no?”, preguntava tot fent referència al noi que li havia fet el petó. El seu company Javi, però, entenia que estava dient que el petó li havia donat en el múscul del bessó i li responia enfadat que no fos innocent: “En el cul, germà, en el cul! Què bessó ni què collons”. I Javi intentava justificar-se: “Que era el bessó qui li ha fet un petó al cul, dic”. L’escena ha fet molta gràcia a la xarxa, que s’ha omplert de mofes.

El petó més comentat de La isla de las tentaciones | Telecinco

El Javi, precisament, és qui pitjor ho ha passat. Ja des del principi es feia evident que el noi seria qui més patiria perquè se’l veu molt bo mentre que la xicota no s’està de fer res. A més a més que no li han posat les coses fàcils al noi, tenint en compte que han convidat quatre de les exparelles de la Claudia.

I d’ell a l’Andreu, que tampoc no ho ha passat gens bé en aquesta primera foguera. La seva parella, la Paola, va acabar al jacuzzi amb un dels solters mentre es feien carícies i això l’ha afectat molt: “No puc retreure-li res perquè vull que s’ho passi bé, però pensava que s’estava aclimatant encara com jo i ella ha estat molt més ràpida… Estava tranquil i ara m’he ennuvolat perquè era molt fort el que teníem”, deia. Una sèrie de concursants que comencen a passar-ho malament quan això no ha fet més que començar.

El Mario, l’únic noi amb ganes de fer sonar la sirena de La isla de las tentaciones

Pel que fa als nois, qui més ha preocupat la parella ha estat el Mario. El concursant no feia més que retreure els companys que havien de deixar-se anar i començar a flirtejar amb les solteres, el que no ha agradat gaire als teleespectadors perquè semblava que els estava esbroncant per pensar en les xicotes. Ell, en canvi, vol donar joc i és per això que va decidir entrar a la piscina amb Valeria, amb qui va fer sonar l’alarma en abraçar-se i fer-se unes carícies que efectivament acabarà veient la nòvia a la foguera.