Ressenyes malignes contra l’empresa de Gerard Piqué: “Et prenen la xicota”

Gerard Piqué comença a tenir problemes professionals per culpa de les aventures amoroses. La separació de Shakira ha fet molt de mal a la seva imatge pública, la que ha caigut en picat arran dels rumors que asseguraven que li havia estat infidel. Que hagi començat a sortir amb Clara Chia tan aviat tampoc no ajuda a què es calmi la ràbia contra ell… la que ha arribat a la seva empresa més gran.

Kosmos es promociona a la seva pàgina web com un projecte que dona la volta als negocis esportius i mediàtics, la que combina “innovació esportiva, mediàtica i d’entreteniment”. Vist així sembla tota una revolució amb bona pinta, però les ressenyes de Google no li fan tan bona publicitat. L’empresa compta amb una puntuació mitjana de 3,1 i aquesta no és una nota gaire alta en comparació a altres empreses. Ara bé, la cosa es complica una mica més si llegim els comentaris, entre els que ara se n’han colat de crítics contra el futbolista també pel que fa a la seva vida privada.

Entre les 13 ressenyes que té la seva empresa trobem algunes que juguen amb la relació de Gerard Piqué i Clara Chia, qui diuen que era parella d’un extreballador de l’empresa quan el defensa blaugrana la va conèixer: “Has de tenir en compte si entres a treballar aquí. Et deixen sense feina i sense parella, no t’ho recomano. Ho vaig perdre tot, primer amb molta amabilitat i quan em vaig adonar em vaig quedar sense res”, escriu un usuari tot fent-se passar, presumiblement, per l’ex aquest.

Males crítiques a l’empresa de Gerard Piqué | Google

Aquest no és l’únic exemple de ressenya crítica amb Gerard Piqué en el perfil professional de la seva empresa. També llegim altres persones que critiquen que aquesta és una “mala companyia” perquè hi treballa el barceloní i la nova parella: “No voldria jo tenir cap negoci que estigui a prop d’aquesta noia i el jugador” o “Si vas, pots quedar-te sense xicota“. A més a més, hem pogut comprovar que les dues darreres valoracions que han rebut la setmana passada han estat molt negatives amb la puntuació mínima.

Gerard Piqué rep crítiques a la seva empresa | Google

Ressenyes negatives a l’empresa de Gerard Piqué | Google

Kosmos, l’empresa més gran de Gerard Piqué, pateix la baixa de quatre membres de l’equip directiu

Avui mateix hem conegut que quatre membres de l’equip directiu han abandonat l’empresa en una fuga massiva de la que han donat detalls a televisió: “Ja no volen treballar amb ell i critiquen no veure’l compromès, ja que pràcticament no va a les oficines. Li han transmès que estan descontents i els exigeix que els augmenti el sou com els va prometre fa dos anys si no volen que hi hagi més baixes”.

Així ho ha assegurat el paparazzo Jordi Martín, que assegura que el problema pot agreujar-se encara més perquè es respira molta tensió a les oficines de l’empresa més important del futbolista.