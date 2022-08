La nòvia de Gerard Piqué, infidel a la parella per poder sortir amb ell

Gerard Piqué està rebent per totes bandes des que se l’assenyalés com el culpable de la separació amb Shakira, a qui hauria posat les banyes amb la seva nòvia actual. Ara ja se sap que surten junts des de fa més d’un any i, per tant, des d’abans que el futbolista trenqués amb la mare dels seus fills. Però com i quan van començar? Fins ara, fonts de Clara Chia deien que ell l’havia conegut en una discoteca quan ella feia de cambrera i que li havia ofert feina en una de les seves empreses. Altres fonts deien que van veure’s per primera vegada en una festa del futbolista amb Riqui Puig, un dels companys del Barça. Doncs bé, el fotògraf Jordi Martín ha volgut treure a la llum una altra història.

Assegura que Gerard Piqué va organitzar un sopar per a tots els seus treballadors a la que un d’ells va acudir amb la seva nòvia, que per llavors era Clara Chia. La jove estudiant i el futbolista s’haurien agradat de seguida i, fins i tot, haurien començat a flirtejar allà mateix. Dies després, ambdós haurien quedat i haurien estat infidels a les seves respectives parelles. El blaugrana va decidir que tallaria amb Shakira i ella amb el xicot, qui hauria mantingut “un fort enfrontament” amb Gerard Piqué que hauria derivat en el seu acomiadament. Gerard Piqué hauria contractat a Clara Chia, qui actualment ocupa un lloc en el departament d’administració de l’empresa mentre acaba els estudis de Relacions Públiques.

No solo #Pique fue infiel para salir con Clara Chía 😮. En el podcast de #ElGordoYLaFlaca tenemos los nuevos detalles de esta historia, en la que ahora se conoce a otro de los involucrados. 🎧 Escúchalo aquí👉 https://t.co/1DvL2Dwm9h pic.twitter.com/SG80MNqQrf — Univision (@Univision) August 30, 2022

El fotògraf Jordi Martín treu a la llum més informació de la infidelitat de Gerard Piqué

Tot això, segons les informacions que arriben a Jordi Martín. El fotògraf sempre s’ha posicionat a favor de Shakira en aquesta història, el que diu obertament. En un parell de tuits ha reconegut que sap que el futbolista també va enganyar la cantant en el 2016: “És repugnant com es va forjar l’engany“, etziba. La seva darrera exclusiva ha estat la de la infidelitat de Clara, que també hauria enganyat la seva parella per poder estar amb Gerard Piqué. De moment cap dels protagonistes s’ha pronunciat al respecte, però la història es complica per moments.

Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a @shakira Es repugnante como se fraguó el engaño. — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022

Gerard Piqué i Clara Chia han volgut oficialitzar la seva relació molt aviat, el que ha generat una allau de notícies sobre ells que genera exclusives com la del fotògraf. Tots dos deuen saber que això només és el principi i que continuaran filtrant informació sobre ells perquè en aquests moments protagonitzen una de les històries preferides per als més tafaners.