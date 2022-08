Jorge Javier, ingressat en un hospital del Perú per un edema pulmonar

Jorge Javier Vázquez ha patit un gran ensurt durant les vacances al Perú, país en el que ha hagut de ser hospitalitzat. El presentador de Badalona arribava a Sud-amèrica a principis del mes d’agost, un lloc “màgic” que l’ha robat el cor. El problema és que ha patit un problema de salut que l’ha forçat a ser ingressat durant dos dies. Ell mateix ho explica en un post a Instagram que ha preocupat molt als seguidors: “Perú és un país meravellós. Vaig arribar-hi fa dues setmanes i he conegut la preciosa Lima, he vist volar còndors i poquet més perquè dilluns passat van haver d’ingressar-me a l’hospital durant dos dies pel mal d’altura“.

El català explica que ha necessitat quatre sessions de cambra hiperbàrica perquè desaparegués l’edema pulmonar, així com corticoides i antibiòtics: “La gastronomia és excel·lent, però la gaudeixo poquet perquè tinc la gola inflamada i cada mossegada que faig és un ganivet que se’m clava a l’ànima”. Una afecció que afecta a molts visitants del país peruà, el que hi ha menys oxigen perquè es troba a molta altitud.

Jorge Javier, ingressat al Perú | Instagram

Jorge Javier explica com es troba després de dos dies a l’hospital

“Vaig poder visitar el Macchu Picchu a rastres, mentre em posaven oxigen cada deu minuts. Pas a pas i suau. I Cusco, adjuntaré fotos demà. Avui em toca anar a un lloc amb mosquits i em fa por. Vaig intentar vendre les fotografies per si tenia una alegria en aconseguir diners, però van tancar abans en ser pont. Em queden diversos vols encara en aquest viatge. Algun missatge especial per als vostres éssers estimats? Recordeu que us porto en el meu cor”, ha escrit.

Han estat molts els seguidors que han corregut a enviar-li missatges de suport, entre els que destaca una Pilar Rahola molt reflexiva: “Cuida’t molt, estimat Jorge. L’aventura més fascinant i perillosa és la mateixa vida”.