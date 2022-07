Jorge Javier, fora del ‘prime time’ de Telecinco per sorpresa

Jorge Javier Vázquez ha estat al capdavant dels realities de Telecinco més vistos dels últims anys. La cadena el va convertir en la seva gallina d’ous d’or i era ell l’encarregat de presentar absolutament tots els programes de més èxit. Ara bé, sembla que aquest privilegi comença a acabar-se. La sorpresa ha estat majúscula quan Mediaset ha publicat aquesta tarda un comunicat en què ha anunciat que emetrà un reality nou aquesta tardor que no estarà presentat pel de Badalona.

S’anomenarà Pesadilla en el paraíso, l’adaptació del format de The farm. El programa reunirà un grup de concursants, els que encara no han dit si seran famosos o anònims, i els faran conviure en una granja en plena natura. Tots ells hauran d’ajudar-se mútuament en les tasques de la granja amb els animals i l’hort, el que serà un desafiament ple de dificultats i sense cap comoditat.

I si no el presenta Jorge Javier, qui ho farà? Telecinco ha volgut premiar Lara Álvarez, actual copresentadora de Supervivientes des d’Hondures. Serà ella la presentadora principal d’aquest programa nou, en el que l’ajudarà Carlos Sobera al capdavant dels debats de diumenge.

Lara Álvarez i Carlos Sobera presentaran un reality nou de Telecinco

Jorge Javier Vázquez, apartat del prime time

Aquesta serà la primera vegada que Jorge Javier Vázquez no serà el presentador estrella d’un reality de la casa. Fins ara sempre li confiaven aquesta tasca a ell, una aposta que sorprenentment han decidit deixar enrere. Aquesta tardor el veurem només a Sálvame, a no ser que la cadena anunci que no estarà en aquest reality perquè li han preparat un altre programa per a ell.

També és cert que el de Badalona ha encadenat diverses baixes mèdiques aquest any, amb uns problemes de cordes vocals i un esgotament que comença a accentuar-se després de tants anys en primera línia. Tampoc no era normal que ho fes tot ell, ja que també és injust per a la resta de companys. De moment aquesta és la primera mala notícia professional per al presentador, que de ben segur que intenta aconseguir-ne una de bona aviat.