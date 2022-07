TVE haurà de pagar 125.000 € de multa per culpa de ‘Masterchef’

Masterchef ha rebut males notícies. La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha sancionat TVE per haver introduït publicitat encoberta en el concurs culinari. La multa ha estat considerable, tenint en compte que els demanen 125.581 € a canvi d’haver intentat ignorar la normativa que els prohibeix fer publicitat sense dir obertament que estan cobrant a canvi de parlar bé d’aquell producte o empresa.

Els fets es munten a l’emissió del programa del dia 25 d’octubre del 2021, el que van tornar a emetre el dia 30 del mateix mes. En ell, asseguren que va haver-hi diversos moments en què es feia referència als productes alimentaris que una exconcursant comercialitza per Internet amb l seva empresa. Haurien descrit les virtuts d’aquests productes i haurien arribat a mostrar-ne algun, el que tindrien prohibit fer.

Aquestes emissions vulneren un article de la llei de la Comunicació Audiovisual. I, a més a més del tema publicitari, tampoc no va agradar que promocionessin precisament aquests productes. Per què? En estar parlant d’aliments que els nutricionistes no recomanen perquè són unes cremes macrobiòtiques que ja estan cuinades i que representen els cinc menjars del dia. Fonts de TVE han assegurat a Europa Press que recorreran aquesta sanció, el que poden fer perquè tenen dret a interposar un recurs contenciós-administratiu a l’Audiència Nacional.

María Lo guanya Masterchef | TVE

La Sexta, multats també per publicitat encoberta

Atresmedia no s’allibera de rebre una multa pel mateix motiu. La CNMC els ha multat amb 185.585 € per emetre trossos publicitaris encoberts a La Sexta, en concret durant l’emissió dels informatius del migdia del 5 de desembre del 2021: “Es va emetre una comunicació comercial d’una aplicació mòbil sense identificar-se com a tal”. La llei deixa clar que aquestes promocions han d’estar assenyalades perquè els teleespectadors puguin identificar en tot moment si allò del que els estan parlant és informació objectiva i contrastada o si el programa en qüestió ha guanyat diners a canvi de parlar bé d’ells.