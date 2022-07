‘Masterchef’ corona la preferida a la final i l’audiència reacciona

Masterchef ja té guanyadora. La desena edició del concurs culinari de TVE ha coronat María Lo com a flamant vencedora, el que molts estaven desitjant que passés. Des de la primera gala ha estat una de les millors cuineres, així com una de les participants més centrades en la cuina i menys en l’espectacle. La gran final l’ha enfrontat amb Verónica, el que molts no han entès perquè consideraven injust que la rival hagués arribat tan lluny quan no cuina tan bé com altres companys. La gran final ha estat entre elles dues després de l’eliminació d’Adrián i David, que es quedaven a les portes. El premi? Publicar un llibre de receptes, 100.000 € en metàl·lic i una formació de vuit setmanes en el Basque Culinary Center de Sant Sebastià.

En anunciar-se que era ella la guanyadora, María Lo no ha pogut evitar emocionar-se: “Els somnis es compleixen. Aquesta és l’experiència més forta que he viscut en tota la meva vida. Estic supercontenta d’haver arribat fins aquí, encara estic en un núvol i no m’ho crec!”. Si la van escollir a ella va ser gràcies a la perfecció de la proposta que va fer en aquest últim programa: cigala, llenties caviar i pols de pernil ibèric, pa de pessic de te amb litxi i cremós de xocolata picant. Jordi Cruz va aplaudir el seu atreviment: “El teu menú ha estat totalment equilibrat. Hi ha coses a polir en la teva feina, però amb la humilitat i els valors que tens podràs ser el que tu vulguis”.

Ella va ser la guanyadora del primer davantal, mentre que el David es perdia enmig de la preparació del seu plat i la Verónica feia una elaboració molt caòtica però amb un resultat bo que convencia els jutges. Per primera vegada en el concurs, van reunir-se en la mateixa taula jurats de Masterchef de diversos països que van mostrar-se encantats davant dels finalistes d’aquesta edició.

María Lo se convierte en la ganadora de la décima edición de MasterChef España. ¡Felicidades campeona! https://t.co/5KB3O2GWnE @marialomchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/ZVaf2jECUt — MasterChef (@MasterChef_es) July 18, 2022

Els fans de Masterchef, contents amb la victòria de María Lo

Ràpidament, Twitter s’omplia de les valoracions dels teleespectadors del programa. Masterchef sempre aconsegueix unes xifres d’audiència molt bones, sobretot perquè tenen un públic molt fidel que no es perd cap dels capítols. Com era d’esperar, tots ells han dit la seva i el resultat ha estat bastant unànime: la gran majoria deixa clar que María Lo era la guanyadora justa i que això se sabia “des de feia setmanes”.

Destaquen que ha estat la concursant que més s’ha centrat en la cuina i que no ha aprofitat les seves experiències personals per cridar l’atenció com la resta. A més a més, arriben a dir que és de les millors participants que ha tingut el concurs: “Poques vegades ha estat tan merescuda una finalista. Des del primer dia centrada en aprendre, sense drames i cuinant a anys llum de la resta d’aspirants. Brava, María Lo!” o “María Lo és la millor concursant que ha tingut Masterchef en moltíssimes edicions i representa justament el que el format necessita davant l’artifici que ha dominat durant els últims anys. Més María Lo a la nostra televisió, si us plau” són dos missatges que resumeixen el que pensen molts teleespectadors.

Pocas veces ha sido tan merecida una finalista.

Desde el primer día, centrada en aprender, sin dramas y cocinando a años luz del resto de aspirantes.

Brava, María Lo! 🙌#MasterChef10 #masterchef pic.twitter.com/k7GwG2E9ed — Maika ☕ (@maika_rguez) July 11, 2022

María Lo es la mejor concursante que ha tenido Masterchef en muchísimas ediciones y representa justo lo que el formato necesita frente a ese artificio que ha dominado durante los últimos años.



Más María Lo en nuestra televisión, por favor.#Masterchef10 — Miguel Heras (@soymiguelheras) July 18, 2022

Crítiques a Adrián pel seu victimisme

L’Adrián ha estat protagonista dels vídeos més virals d’aquesta edició, sobretot perquè ha parlat de la seva vida privada en moltíssimes ocasions. El finalista va revelar en el vídeo de presentació que havia estat a presó i que esperava que aquesta experiència l’ajudés a millorar en la seva vida. El problema? Que no només ho va dir llavors, sinó que ha anat repetint la història programa sí programa també. Fins i tot ha tornat a parlar-ne durant la gala final, el que ha acabat afartant els teleespectadors. De fet, l’han acusat directament de voler fer-se la víctima. La tàctica no li ha funcionat gens bé, al final, tenint en compte que ha estat el quart classificat.