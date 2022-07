Joaquín Prat debuta a ‘Ya es mediodía’ entre crítiques cruels

Telecinco està immers en una autèntica revolució. Sonsoles Ónega va anunciar fa pocs dies que havia decidit abandonar la cadena i passar a la competència, el que els ha forçat a buscar-ne un substitut per posar-lo al capdavant de Ya es mediodía. Sorprenentment, Joaquín Prat ha estat l’escollit i Ana Terradillos ha deixat El programa de Ana Rosa per quedar-se amb el Cuatro al día que presentava ell fins ara. Avui mateix ha estat el debut del presentador en el programa del migdia, el que ha donat ales als teleespectadors per comentar què els ha semblat.

Ell intentava cridar l’atenció de tots: “Debuto en aquest sant programa. Espero estar a l’altura d’aquests fantàstics col·laboradors i d’un equip com el que tenim. Sigueu pacients amb mi, però ja m’aniré deixant anar més”. El problema? Que el periodista ha estat sec i alguns creuen que l’espai ha perdut frescor per culpa seva.

El públic dicta sentència i critiquen Joaquín Prat en el seu debut

Els teleespectadors han deixat clar que no els ha agradat Joaquín Prat en aquest paper i, de fet, a Twitter l’han deixat verd: “No m’agrada gens Joaquín Prat per a aquest format. Li falta frescor, simpatia i desimboltura”, “Heu perdut un espectador. Veig el programa des que va començar la pandèmia i hi tornaré quan deixi d’estar Joaquín Prat de presentador” o “Què estrany veure’l en aquest programa i quines poques ganes de veure’l” o d’altres més originals com “Veure Joaquín Prat al Fresh és com fer una paella a Moscú”.

No me gusta nada Joaquín Prat para este formato. Le falta frescura, simpatía y desparpajo!! — HOPE ♥️🦋💫 (@valen_na5) July 18, 2022

Ver a Joaquín Prat en el Fresh es hacer una paella en Moscú@yaesmediodiatv — Fernando Lopez McVincent (@FMcvincent) July 18, 2022

Que poco le pega este programa a Joaquín Prat y que pocas ganas de verlo



Me iré a Antena 3! #YaEsMediodia18J https://t.co/QGSfI7bFwV — CHANELAZO 🇪🇸🏳️‍🌈 (@loca_ojo) July 18, 2022

Habéis perdido un espectador @yaesmediodiatv Llevo viendo el programa desde q inicio la pandemia. volveré cuando deje d estar Joaquín Prat de presentador. — Carlos (@cosaztw) July 18, 2022

Els teleespectadors volen Marc Calderó de presentador

La gran majoria de teleespectadors ha coincidit que la direcció del programa s’ha equivocat en escollir Joaquín Prat. De fet, creuen que tenien el substitut perfecte en Marc Calderó: “M’avorreix molt Joaquín Prat a Ya es mediodía. Per què no torneu a posar a Marc Calderó?”, “Us heu equivocat en posar al capdavant el programa, el programa és més àgil i divertit amb Marc Calderó. Perdreu molta audiència i jo entre ells. Sí, Marc Calderó i no Joaquín Prat, periodista feixista” o “Hauríeu d’haver deixat Marc Calderó a càrrec del programa. Joaquín sembla que sempre està enfadat, està massa radicalitzat amb un toc ranci al programa. Es converteix en la prolongació del programa de l’amiga de Villarejo” són alguns dels missatges que ha rebut.

Perdón, pero me aburre mucho @PratSandberg en @yaesmediodiatv. ¿Porque no volveís a poner a @calderomarc? 🙏🏻 — Las amigas criticonas (@critiamigas) July 18, 2022

@yaesmediodiatv os habéis equivocado al poner al frente del programa a @PratSandberg , el programa es más ágil y divertido con @calderomarc . Perderéis mucha audiencia y yo entre ellos

Si Marc Caldero

No Joaquín Prat, fachaperiodista — SpiderPokerrojo (@pokerufis) July 18, 2022