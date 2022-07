Torito marxa de Telecinco abruptament i revela quin és el motiu

Quique Jiménez és més conegut a televisió com Torito, un dels reporters més divertits i estrafolaris de Telecinco. Lligat al món televisiu des de fa dues dècades, recentment només el vèiem de tant en tant a Viva la vida, el programa dels caps de setmana de Telecinco que presenta Emma García.

La cadena ha decidit cancel·lar-lo després de cinc temporades i, abans que arribi el comiat definitiu, Torito va decidir que ell abandonaria el vaixell primer. El col·laborador, que tenia una secció pròpia, va sorprendre els teleespectadors en anunciar que marxava només un mes abans del final de l’espai. Com és que no esperava a llavors?

L’anunci va generar molts comentaris, a més a més, perquè ho va comunicar en un tuit en el que va deixar anar un dard contra el director del programa. Ho va fer indirectament, però tothom va captar que es referia a Raúl Prieto. Doncs bé, finalment ha confessat que, efectivament, es referia a ell. El director seria el culpable de la seva marxa, tal com ha reconegut en una entrevista a La Razón.

Torito ha abandonat Viva la vida | Telecinco

Torito marxa de Viva la vida per problemes amb el director

El problema entre ells hauria començat fa un parell d’anys, quan Torito s’hauria queixat que no li donaven protagonisme en el programa. Una font de dins revela que el director “no veia amb bons ulls” la secció del tertulià, per la qual cosa va anar retallant els minuts que durava a poc a poc.

El periodista ho hauria passat molt malament aquests darrers mesos per aquest motiu, en adonar-se que no valoraven la seva feina i que cada vegada li deixaven un espai més petit: “Torito ho ha passat malament perquè és un bon professional i se sentia totalment desaprofitat. Raúl no s’ha portat bé amb ell i no és estrany que hagi decidit marxar del programa… Bastant ha aguantat”, diu aquest treballador.

Torito ha reconegut que és cert: “Bàsicament he volgut marxar per problemes amb el director, que volia reduir-me encara més la secció quan aquesta ja durava poc molt i funcionava en audiència des del 2017. No podia obligar-lo a què li agradés el que feia…”, reflexiona ara. El tertulià diu que ha desconnectat del programa des que va decidir marxar: “Per una banda em sento trist, però per l’altra… la veritat és que estic encantat perquè és el millor que podia fer. El programa acabarà definitivament el 24 de juliol i jo he marxat un mes abans, com si hagués avançat les vacances per poder gaudir més del meu fill”.

Este Domingo se emitirá mi último reportaje para Viva la Vida,es un reportaje muy especial.He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor.Gracias a productora Cuarzo y a todos por seguirme pic.twitter.com/l0LCYjHJwP — TORITO Quique (@toritoquique) June 17, 2022

Què farà Torito a partir d’ara?

I què farà Torito a partir d’ara? Diu que farà molts espectacles per a empreses aquest estiu i que també té signada una col·laboració amb una sèrie d’HBO. De la televisió s’oblidarà durant una temporada, encara que té clar que vol tornar-hi: “Trucaré a les productores durant el mes d’agost per veure qui em pot donar feina”. Un tertulià que abandona la cadena després de 20 anys d’èxits i també mals moments.