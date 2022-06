Frank Blanco torna a Telecinco per presentar un magazín els caps de setmana

Frank Blanco està triomfant a 8TV gràcies a El Circ, un programa que ha agradat molt els teleespectadors i que fa unes audiències prou bones tenint en compte que les xifres de la cadena no ho són gaire. El presentador de Mollet del Vallès acaba de rebre una altra bona notícia professional. Telecinco ha volgut recuperar-lo i l’ha contractat per posar-se al capdavant d’un magazín per a les tardes del cap de setmana. Fins ara, aquest espai l’ocupava el Viva la vida d’Emma García, el que han decidit eliminar per donar més vida a aquella franja.

Acompanyat de Verónica Dulanto, Frank Blanco tindrà un espai amb el que pretenen renovar les tardes del ca de setmana. S’estarien plantejant estrenar-lo el pròxim mes d’agost, només una setmana després del comiat definitiu de Viva la vida. La productora d’Ana Rosa Quintana s’hauria quedat amb la franja, els qui haurien decidit donar l’oportunitat a aquesta parella per copresentar el programa nou segons informa Yotele.

De què anirà el nou programa de Telecinco?

Aquest programa nou encara no té títol definitiu, però sí que tindrien clar de què anirà. Volen que s’hi doni protagonisme a la informació d’actualitat i als successos, sense que deixin de banda els continguts del món del cor i dels realities de Telecinco.

Això farà que tornem a veure a Frank Blanco en aquest paper, que ja va treballar a Mediaset quan va presentar el debat de Gran Hermano abans de fer el salt al Zapeando de La Sexta. Fa gairebé tres anys va deixar aquest paper i va recuperar el lloc de Telecinco, quan el van col·locar com a col·laborador de Cuatro al día i Secret Story. El seu bon paper a El Circ l’ha ajudat a tornar a col·locar-se a la primera línia mediàtica, un lloc que sembla que no vol abandonar.

Qui és Verónica Dulanto?

Frank Blanco compartirà el paper de presentador amb Verónica Dulanto, reportera d’En el punto de mira i Ya son las ocho. Ha estat darrere de les càmeres, però també la vam veure al capdavant d’aquest programa quan va haver de substituir Sonsoles Ónega, el que li ha donat experiència com a presentadora.