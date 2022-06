8TV cancel·la el ‘8maníacs’ de Miquel Valls

8TV ha pres una decisió inesperada. Miquel Valls estava al capdavant d’un dels programes estrella de la cadena, el 8maníacs, el que han anat canviant d’horari un munt de vegades per intentar que fes més audiència. Aquesta era una de les apostes de la televisió privada catalana en aquesta nova etapa, a la que han dit adeu aquest cap de setmana.

El programa parlava de l’actualitat i també entretenia amb diverses seccions, dos objectius que han mantingut durant 10 mesos. El presentador ha volgut acomiadar-se de l’audiència amb un missatge en què deixa clar que han fet tot el possible per intentar convèncer de la seva continuïtat en la graella: “Hem estat 10 mesos amb tots vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos en aquest camí tan especial i gràcies a totes les persones que ens han seguit cada setmana. Hem aguantat festivals d’Eurovisió, finals de la Champions i de la Lliga, diumenges a la tarda a l’hora del migdia, els dissabtes al matí contra els Telenotícies… hem sobreviscut com hem pogut“.

I és que com dèiem, des de ben aviat han hagut d’anar adaptant-se a diferents horaris. En un principi volien que ocupés la franja entre les 15:30 i les 18:30 h, en el que no van aconseguir una audiència gens bona. Després van decidir passar-lo a la nit per intentar captivar els teleespectadors típics d’aquella franja, encara que ningú no va entendre per què el programaven per a les 20:55 h i no més tard… tenint en compte que en aquella hora competien contra el TN Vespre que sempre és líder d’audiència.

Així ha estat el comiat del 8maníacs

I com s’han acomiadat? Amb l’amenaça que aquest no serà l’únic intent de triomfar a 8TV: “Marxem de vacances, però amenacem de tornar. Vaja, ens retrobarem segur. Som molts i fem molta pinya, així que si no tornem a les bones, ho farem a les dolentes. Hem passat moments regulars, però els hem salvat tots”, va dir la directora del programa.

🥰 Ens acomiadem de tots vosaltres amb l'últim episodi de #8Maníacs!



Ens ha encantat tenir-vos amb nosaltres i gràcies a tots el nostres col·laboradors, especialment al presentador @miquelvalls pel seu increïble talent



En directe a @8tvcat pic.twitter.com/0BouufVfjB — 8maníacs (@8maniacs8tv) June 18, 2022

Ara caldrà veure si compleixen la promesa i tornen en algun moment, encara que la versió oficial de la cadena és que han decidit suprimir el programa indefinidament. No tenen data de retorn i tampoc no s’ha posat sobre la taula que tinguin previst recuperar el format en un futur.