‘Sálvame’ fitxa Lorena Vázquez, periodista del cor catalana de 8TV

Sálvame travessa una crisi profunda i per aquest motiu han engegat una remodelació integral. Acomiadar els directors i prescindir de dues de les presentadores, la Carlota Corredera i la Paz Padilla, va ser el primer pas. Després van crear una secció nova per donar més protagonisme a Belén Esteban. I ara? L’últim canvi que han confirmat és el fitxatge d’una periodista catalana que s’incorpora a la plantilla com a tertuliana. Parlem de Lorena Vázquez, coneguda per la feina a l’antic Arucitys de 8TV.

Lorena Vázquez i Laura Fa tornaran a treballar juntes | Instagram

Actualment té un podcast a Lecturas i El Periódico amb la seva íntima amiga, Laura Fa, que també hauria ajudat a què la fitxi el programa del cor de Telecinco en el que col·labora des de fa anys. A Lorena la veiem regularment al Tot es mou de TV3, així com a El Circ de 8TV. Una periodista del cor amb molt recorregut que ara també dirà la seva a Sálvame.

Ha estat ella mateixa qui ha tret a la llum aquesta nova aventura professional amb un missatge a Twitter que ha compartit l’amiga: “A Madrid amb Laura Fa! Avui estarem juntes a Sálvame“, “Fantasia! Us esperem aquesta tarda”, han escrit. Els seguidors de totes dues han reaccionat a la notícia amb molta il·lusió i bons desitjos per a la periodista en aquesta nova etapa.

Fantasía hoy!!!! Os esperamos esta tarde en @salvameoficial 🥳🥳 https://t.co/HC1vhEcoW4 — Laura Fa (@Laura__Fa) April 7, 2022

En el fons, el que això demostra és la voluntat del programa de continuar renovar-se i incorporar noves cares per fer una mica més atractiu l’emissió. Els teleespectadors estan farts de veure sempre els mateixos tertulians, els qui es barallen entre ells des de fa més de 13 anys. Caldrà veure com es desenvolupa Lorena Vázquez a Sálvame, un programa nou per a ella amb un estil diferent del de la resta en els que participa habitualment. Fins llavors, només queda desitjar-li sort i encert.