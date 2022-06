Torito abandona ‘Viva la vida’ amb un dard inesperat al director

Telecinco ha cancel·lat Viva la vida, el magazín de les tardes que presentava Emma García. El pròxim 24 de juliol n’emetran l’últim programa, el que fa que els col·laboradors de l’espai hagin començat a buscar-se la vida. Un d’ells és el Torito, el reporter menorquí més esbojarrat de la petita pantalla. En el seu cas, ha optat per marxar ja i no esperar-se al final. Ha sobtat que abandoni el vaixell tan aviat, tenint en compte que n’era una de les estrelles des del fa molt de temps.

Cinc anys després de la seva estrena, el reporter s’ha acomiadat dels companys i dels teleespectadors a través d’un tuit. El reportatge que s’emeti aquest diumenge serà el seu últim, tal com acaba de confirmar: “Aquest és un reportatge molt especial”. Quines raons hi ha darrere d’aquesta decisió? Ell mateix ho explica amb una metàfora: “He decidit baixar-me del veler abans que arribi al port, ja que el vent que bufava per part del patró a vegades no era a favor. Gràcies a la productora Cuarzo i a tots per seguir-me”.

Aquestes paraules sembla que deixin caure que té mala relació amb el Raúl Prieto, el director del programa a qui es referiria com a patró. Vol enviar-li un dard enverinat i destacar que no està d’acord en alguna cosa amb el cap? Sembla evident que ara la pilota la té el director del programa, que segurament haurà interpretat aquest missatge de la mateixa manera. Fins ara no s’havia dit res o ni tan sols especulat sobre uns presumptes problemes entre ells, així que és probable que els mitjans de comunicació comencin a investigar sobre el tema. El cap de setmana, i més concretament diumenge quan emetin l’últim reportatge de Torito, aquest serà un tema a comentar.

Este Domingo se emitirá mi último reportaje para Viva la Vida,es un reportaje muy especial.He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor.Gracias a productora Cuarzo y a todos por seguirme pic.twitter.com/l0LCYjHJwP — TORITO Quique (@toritoquique) June 17, 2022

Per què vol marxar el Torito?

Fa només quinze dies, el reporter va escriure un tuit que tampoc no va passar desapercebut. El periodista balear va deixar caure que agraïa que el programa li hagués donat festa perquè aquesta era l’única manera de poder tenir vida personal: “Quina sort que m’hagin donat dos caps de setmana lliures a Viva la vida, així gaudeixo del meu fill. Prefereixo deixar-li en herència el meu temps més que una altra cosa més material. Tinc companys de professió que només tenen diners”, deia en una clara clatellada.

Que suerte que me hayan dado dos fines de semana libres en @VivaLaVidaT5 así disfruto de mi hijo, porque prefiero dejarle en herencia mi tiempo que otra cosa más material. Tengo compañeros en la profesión que solo tienen dinero. — TORITO Quique (@toritoquique) May 29, 2022

Sembla que al reporter ja li aniria bé quedar-se sense aquesta feina, ja que això farà que tingui més temps lliure per estar amb el fill. Ara bé, que marxi de Viva la vida no vol dir que es quedi sense feina. De fet, ell mateix ha dit públicament que ha signat un contractar per participar en una sèrie d’una plataforma digital. No havia actuat mai abans, per la qual cosa aquest nou repte li fa molta il·lusió: “Què bé que després de 20 anys de professió encara em continuïn oferint reptes nous”.

Torito es recupera d’una malaltia crònica

Cal recordar que Torito va desaparèixer de televisió a finals del 2020, el que va envoltar el seu retorn de molta expectació. Més de sis mesos després, va reaparèixer a plató per donar la cara i explicar als teleespectadors què li havia passat. El menorquí va confessar que pateix una malaltia crònica des de fa més de deu anys i que necessita medicar-se: “Un dia estava al supermercat i, de sobte, vaig notar que no podia respirar. Els metges em van fer proves i van adonar-se que era un malalt crònic d’una malaltia letal. He vist la mort a cada cantonada… Realment, el 2020 no ha estat un any fàcil per a mi… De fet, ha estat un any molt difícil perquè, a més a més, m’he engreixat molt per culpa del canvi de medicació. El més important és que estic sa i que puc estar aquí amb vosaltres”, va dir en directe sense poder evitar les llàgrimes.