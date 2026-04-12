Torito ha estat un dels reporters més simpàtics i gamberros de la televisió durant uns quants anys, una trajectòria que l’ha portat a fer de tot però no a enriquir-se. Ell mateix ha confessat, en una entrevista recent a la revista Semana, que ha estat molt de temps amb problemes per arribar a final de mes. De fet, etziba un detall que ho deixa clar: “He estat una superestrella que no podia pagar-se un taxi”. Enamorat de la petita pantalla des de ben petit, el menorquí va presentar-se al càsting d’un programa d’Antena 3 i va quedar entre els finalistes.
No el van agafar, però aquella negativa no va ser dolenta per a ell: “Després d’allò, vaig marxar cap a Barcelona a estudiar Belles Arts i vaig començar a treballar fent decorats”. Va tornar a intentar ficar un peu a televisió en el càsting de Vitamina N i allà sí que ho va aconseguir: “Cada dia hi havia una prova, vaig apuntar-me i vaig guanyar”. En aquell programa va crear-se el personatge que coneixem avui, fins i tot les rastes van sortir d’un reportatge que va fer en una perruqueria.
Aquella seria l’experiència que li acabaria de canviar la vida, ja que va tenir moltíssim èxit. Ara bé, no estaven ben pagats. La sort va voler que els executius de Mediaset veiessin el programa i els fitxessin per a TNT. Els reportatges que feia a aquell programa van comportar-li “moltíssims” problemes, recorda ara. Ell ha jugat amb els límits, reconeix, però creu que precisament això és el que li ha permès treballar a televisió durant més de dues dècades: “Recordo un vídeo en què donàvem 100 € a la primera persona que es despullés a la Puerta del Sol… Era una altra època sense el pudor que hi ha ara“.
Per què van acomiadar Torito de Telecinco?
Torito ha creuat els límits, diu, i assegura que van acabar acomiadant-lo de Telecinco precisament per això: “La direcció va considerar que havia fet un reportatge de mal gust, quan van enviar-me a un saló eròtic de Galícia. Una noia feia un espectacle amb una ampolla d’aigua i va emetre’s un reportatge, que jo no havia editat, en què semblava que feia una cosa… que no va agradar. Van decidir acomiadar-m i allò em va afectar moltíssim“. La mala sort va voler que el fessin fora justament el dia que signava el contracte d’una casa: “Allò em va enxampar molt jove i sense eines… Ara hauria anat directament al despatx del director general a demanar explicacions“.
No va desaparèixer del tot de la televisió perquè la televisió autonòmica balear va confiar en ell. I, d’allà, una altra vegada a Antena 3, Telecinco i La Sexta. L’última etapa la va passar a Zapeando, però també el van fer fora en un moment en què van carregar-se a nou col·laboradors de cop: “Vaig creure que tornaria a treballar de seguida, però quan deixes de sortir a televisió ningú no et recorda i va ser dur“. Va tenir la sort que li quedaven estalvis, però va atabalar-se molt igualment.
“Van oferir-me reconvertir-me en col·laborador de programes del cor, però no és el meu lloc. Jo visc en l’humor i no vull perdre l’essència del personatge. Ara em centro en crear formats i estaré feliç amb tot el que vingui”, explica. Està treballant a la ràdio i fa malabarismes per arribar a tot, però confia que valgui la pena per continuar amb un lloc en el mitjà que tant s’estima.