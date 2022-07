Joaquín Prat reconeix que pateix una malaltia que provoca forts dolors

Joaquín Prat gaudeix d’un paper destacat a Mediaset des que comencés a col·laborar a El Programa de Ana Rosa. De tertulià, a estar al capdavant de la secció de premsa rosa… fins a convertir-se en presentador del seu propi programa a Cuatro. A poc a poc ha anat escalant en una carrera molt mediàtica que l’ha ajudat a guanyar un bon grapat de fans. Recentment s’ha parlat d’ell pel divorci de la mare dels seus fills i la nova relació amb una noia de Barcelona que va engegar poc després, una vida amorosa intensa que ha interessat la premsa del cor.

Avui les revistes parlen d’ell per un tema que té a veure amb la seva salut. El periodista va aparèixer dissabte passat al costat d’Ana Rosa Quintana, que reapareixia amb els cabells molt curts i tenyits de ros. Poc després, reconeixia en directe que ell també pateix una malaltia, una lumbàlgia crònica que l’està afectant en el dia a dia.

Els teleespectadors el veien assegurat en una postura molt estranya i massa rígida, el que ell mateix reconeixia: “Perdonin que estigui tan rígid, és que tinc lumbàlgia i em fa molt mal l’esquena. No puc estar gaire temps dempeus i tampoc no puc ballar”. Els metges li van diagnosticar que aquest dolor lumbar era crònica, ja que feia mesos que el patia i no li millorava. I en què consisteix aquesta malaltia? Bàsicament, en patir un fort dolor centralitzat en l’esquena i en les extremitats inferiors.

Joaquín Prat pateix una malaltia habitual en els majors de 40 anys

És habitual entre les persones majors de 40 anys, que noten una degeneració de la columna vertebral. Els pacients d’aquesta malaltia necessiten sessions de fisioterapeutes molt habitualment, així com la presa d’antiinflamatoris i la infiltració d’anestèsics. És una afectació que pateixen una bona part de la població, una malaltia habitual que fa mal però que no té conseqüències greus.