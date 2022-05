Joaquín Prat parla per primera vegada del divorci: “Ha estat traumàtic”

Joaquín Prat ha estat el darrer convidat d’aquesta temporada a Planeta Calleja. El presentador de Cuatro al día i El Programa de Ana Rosa ha viatjat fins a les Açores en una aventura que ha aprofitat per sincerar-se amb Jesús Calleja. Aquesta ha acabat sent una de les seves entrevistes més personals, en la que s’ha sincerat sobre el divorci de la mare del seu fill.

L’estiu passat confirmava que Yolanda Bravo i ell havien decidit trencar la relació després de 12 anys junts i un fill en comú. Com és habitual en aquests casos, el procés del divorci no ha estat fàcil. El presentador ha reconegut per primer cop que tota aquesta situació ha estat molt complicada per a ell: “Venir aquí amb tu m’ha anat genial. Sóc fan del programa i necessitava desconnectar perquè em trobo en un moment de la meva vida amb molts canvis. Tinc un repte professional molt gran entre mans i un altre personal encara més gran”.

Joaquín Prat parla del divorci amb Jesús Calleja | Cuatro

Joaquín Prat reconeix que el divorci ha estat traumàtic

“Les coses a vegades no funcionen, però ja m’hauria agradat a mi que no hagués estat així. Si prens la decisió és perquè creus que és el millor per a tu i per a la gent que t’envolta, però per mi ha estat un procés molt traumàtic. Ara sóc feliç a estones. Sempre he pensat que la vida és per compartir-la amb una altra persona, però entre la feina i el fill em queda poc temps. També et dic que per mi només hi ha hagut una dona en la meva vida i aquesta és la meva dona. Jo no volia divorciar-me, però ha estat un aprenentatge i ara estic còmode amb això”, reconeixia visiblement emocionat.

Un altre punt clau en aquesta separació té a veure amb els fills. Junts tenen el petit Joaquín Jr, però el presentador també té moltíssima relació amb els tres fills que va tenir Yolanda en un matrimoni anterior: “Els estimo com si fossin els meus fills, però ara són ells els qui han de decidir quin paper volen que jugui jo en les seves vides. Aquest canvi no és fàcil i moltes vegades sento que la casa se’m cau a sobre. M’espantava la soledat, però a poc a poc em comença a agradar”.

Truquen a Ana Rosa Quintana en directe per saber com es troba

Joaquín Prat té una trajectòria televisiva molt extensa, però en aquests darrers anys ha estat a El Programa de Ana Rosa on més ha triomfat. Íntim amic de la presentadora, ha volgut trucar-la enmig del programa perquè pogués explicar com es troba durant la seva lluita contra el càncer de pit que van diagnosticar-li a finals de l’any passat: “Estic bé, realment fenomenal. No crec que això em canviï molt la vida. Potser em faig millor persona, però no ho sé. Tinc ganes de tornar a la feina, però cada dia tinc un petit tram en el que he de passar per endavant”.

Joaquín Prat continua col·laborant en el seu programa, en la secció rosa. Si ha deixat de tenir pes és per l’altra feina que té a Mediaset com a presentador de Cuatro al día. Ara ha parlat d’aquesta oportunitat per primer cop: “Quan em van dir que seria el presentador li vaig dir a la productora que m’estaven fent una put… Era un programa que no funcionava, però ara ho penso i me n’adono que Cuatro al día és el millor regal que m’ha fet la vida perquè estem triomfant gràcies a un equip jove amb moltes ganes de fer un periodisme seriós i honest en el que jo poso el meu granet de sorra”.