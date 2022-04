Marta Riesco i Joaquín Prat se les tenen en directe

Conversa molt tensa entre Marta Riesco i Joaquín Prat en directe a ‘El Programa de Ana Rosa’, on la primera treballa com a periodista i el segon n’és el presentador. Joaquín Prat ha connectat amb Marta Riesco, que es trobava a la redacció del programa, per preguntar-li si anirà a ‘Supervivientes’, tal i com s’està parlant en els darrers dies. Però abans li ha volgut preguntar per un comentari que ell havia fet prèviament sobre ella: “Crec que t’ha molestat que hagi dit que ets més loquaç a ‘Ya son las Ocho’ que aquí”, ha començat dient ell.

Ella, sense miraments, ha replicat: “M’ha molestat més el tema de les neurones“. I ell preguntava: “Que hagi dit que les tens més despertes al programa de la tarda que en aquest? Però és així, no?” I Marta es defensava: “No, la veritat és que les neurones sempre les tinc actives. Potser és que hi ha preguntes que se’m fan d’una determinada manera per la tarda, i que no se’m fan així pel matí”. I, en aquest punt, el presentador s’indignava: “Ah, no t’he tractat jo amb la màxima educació preguntant-te sempre amb moltíssima educació i suportant que no em responguis mai a la majoria de preguntes que et faig?”

Marta Riesco | Telecinco

“A les mateixes preguntes que tu em vas fer ahir són les que no he respost a ‘Ya son las ocho’. Que són si he parlat amb ell, i de què hem parlat. Són les mateixes. L’única cosa és que em vau preguntar si Antonio David em va bloquejar i jo no vaig dir res, només vaig preguntar qui us ho havia dit“, responia Marta.

Davant d’aquest comentari, el presentador s’expressava: “Jo estic encantat que a ‘Ya son las ocho’ et mostris així, i parlis de tot, em sembla perfecte. Però m’agradaria que aquí passés el mateix, i últimament veig que no és així. No és un atac de banyes. Potser és que, efectivament, jo no faig les preguntes correctes, i a ‘Ya son las ocho’ te las plantegen de millor manera. Però intentaré millorar, Marta“, ha conclòs visiblement molest i amb to irònic.