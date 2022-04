Joaquín Prat avisa a Marta Riesco: “Tinc més informació”

Joaquín Prat comença a estar una mica cansat de Marta Riesco. Si la setmana passada presentador i periodista ja van mantenir una conversa molt tensa en directe a ‘El Programa de Ana Rosa’, ara Joaquín Prat no s’ha tallat ni un pèl i ha fet un avís molt contundent a la parella d’Antonio David Flores. “Hi ha algunes parts d’aquesta història que estan acostumades a controlat sempre tota la informació que trascendeix, i quan trascendeix informació que no volien, passa el que passa”, ha començat dient el presentador televisiu.

“I que vigilin, perquè tinc més informació i potser un dia la dono“, ha avisat amb contundència Joaquín Prat, davant de les súpliques dels seus companys per tal que ho expliqués tot. “Que deixen de torejar, perquè potser dic jo quants mesos porten Antonio David i Marta sent parella”, ha deixat anar seguidament el presentador. Precisament aquesta és una dada que la periodista no ha volgut donar mai públicament, ja que l’exguàrdia civil estava casat i convivia amb Olga Moreno.

Joaquín Prat i Marta Riesco | Telecinco

“Quants mesos? Quant temps fa exactament que estan junts i on van tenir la seva primera trobada sexual? I com m’he assabentat jo?”, preguntava desafiant el presentador, en clara referència a Marta, que és qui ho ha anat explicant pels passadissos de Telecinco. A més, els tertulians del programa han assegurat que Antonio David i Olga no es divorcien pel procés judicial que tenen en marxa tots dos, i per tal de no sortir-ne perjudicats.

L’enfrontament entre Marta i Joaquín

Però presentador i periodista ja se les van tenir la setmana passada que Joaquín Prat connectava amb Marta Riesco, que es trobava a la redacció del programa, per preguntar-li si aniria a ‘Supervivientes’. Però abans li va voler preguntar per un comentari que ell havia fet prèviament sobre ella: “Crec que t’ha molestat que hagi dit que ets més loquaç a ‘Ya son las Ocho’ que aquí”.

Ella, sense miraments, replicava: “M’ha molestat més el tema de les neurones“. I ell preguntava: “Que hagi dit que les tens més despertes al programa de la tarda que en aquest? Però és així, no?” I Marta es defensava: “No, la veritat és que les neurones sempre les tinc actives. Potser és que hi ha preguntes que se’m fan d’una determinada manera per la tarda, i que no se’m fan així pel matí”. I, en aquest punt, el presentador s’indignava: “Ah, no t’he tractat jo amb la màxima educació preguntant-te sempre amb moltíssima educació i suportant que no em responguis mai a la majoria de preguntes que et faig?”