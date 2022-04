Els companys d’Ana Rosa expliquen com ha anat l’operació contra el càncer

Ana Rosa Quintana ha estat operada del càncer de pit que pateix, una intervenció que esperava des de feia temps i que confia que tingui resultats prou bons per estar més tranquil·la i poder tornar a la feina com abans millor. El Español publica en exclusiva que l’operació ha estat “un èxit” i que els metges ja han donat l’alta a la presentadora. Ho confirma Joaquín Prat, el seu company de programa i també amic íntim: “La intervenció ha estat un èxit fins on jo sé, sí”, reconeix molt emocionat. Des que la periodista agafés la baixa el passat mes de novembre, que se l’ha recordat i se li han enviat molts missatges d’estima des del seu El Programa de Ana Rosa.

La seva companya Marisa Martín Blázquez, qui col·labora des de fa anys en la secció de premsa rosa del programa, publicava una fotografia de la presentadora a Instagram l’altre dia. La va voler acompanyar d’un missatge molt maco, una carta plena de bons desitjos que aprofitava per compartir com la veu en aquests mesos tan durs per a ella: “Estimada Ana, et conec des de fa molts anys i no ets d’aquelles de les que es rendeix. Sempre vas ser de les valentes, d’aquelles que planten cara als problemes amb el somriure posat. També de les que no s’encaixen, per molt difícil que es posi en el camí i per moltes pedres que hi treguin. Sempre has demostrat les teves ganes de viure, ets una vividora cum laude, una dona que gaudeix molt de la vida, una apassionada d’ella. Ets una Atena moderna, una deessa de l’estratègia, de la saviesa i de la guerra justa. Per tot això sortiràs victoriosa”.

Ana Rosa rep l’estima d’una companya de programa | Instagram

Ana Rosa ha estat intervinguda després de passar la Setmana Santa a Sotogrande, on té una casa a la que acudeix sempre que té vacances. El seu company Joaquín Prat reconeixia, poc després, com veia la seva cap: “Es mostra forta i optimista davant d’aquesta nova fase. Ahir vam tenir la sort de dinar a casa seva i sí, Ana Rosa està espectacular. Està com sempre, de fet, una mica més prima però continua amb la brillor als ulls i una bona actitud. Està inalterable”.

Així va anunciar Ana Rosa que patia càncer

Ana Rosa Quintana va anunciar que tenia càncer en un programa en directe, moment en el que se la va veure molt emocionada: “Avui parlaré de mi. Normalment no he fallat en la meva cita diària amb vosaltres, ni tan sols en la pandèmia. Estic tan agraïda amb tots els que m’heu portat fins aquí durant aquests 17 anys, que he de compartir amb vosaltres el més dur que m’ha passat mai. Avui em vull acomiadar per una temporada que espero que no sigui molt llarga. M’han trobat càncer de pit”.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

La intervenció sembla que ha estat un èxit, el que suposa una molt bona notícia en la seva lluita contra la malaltia. Ara caldrà que se centri en la recuperació i el postoperatori, així com en totes les visites al metge que haurà de realitzar en els pròxims dies. Ella no ha comentat res de moment, però podria ser que ho expliqués en les pròximes hores.