Joaquín Prat indignat amb l’actitud d’Antonio David Flores

Joaquín Prat ha comentat des del programa que presenta a Telecinco, ‘El Programa de Ana Rosa’, el comportament d’Antonio David Flores després de la seva ruptura amb Marta Riesco. L’exguàrdia civil ha reaparegut en l’obertura d’un local de Torremolinos, la ciutat on es troba Olga Moreno. A més, ha parlat amb els periodistes que l’esperaven assegurant que no parlarà de Marta Riesco i s’ha queixat de l’assetjament que pateix per part de la premsa.

Marta Riesco anunciant la ruptura amb Antonio David Flores – Telecinco

La ruptura entre la periodista i l’ex de Rocío Carrasco ha estat molt comentada, i cap dels dos s’ha pronunciat des que Marta Riesco va anunciar públicament que trencava la relació amb Antonio David. De fet, tothom esperava que ell donés alguna explicació o fes declaracions, però s’ha negat en rotund a fer-ho, tot i haver-la deixat plantada el dia del seu aniversari i no assistir a la festa que la periodista havia organitzat.

“Aquest home va deixar plantada a la seva parella el dia del seu aniversari, a la nostra companya. I no ha donat senyals de vida”, ha criticat amb contundència Joaquín Prat. Per la seva banda, el periodista Pepe del Real ha recordat que “Rocío Flores va estar la setmana passada en el nostre programa i ens va explicar que el seu pare no volia parlar amb ningú, perquè estava bloquejat, que ni tan sols parlava amb ella”.

Antonio David Flores – Europa Press

“Això de què va”

Però Joaquín Prat ha continuat criticant durament a l’exguàrdia civil: “Però això de què va? Aquesta història de t’estimo per sempre, enviar roses vermelles el dia del seu aniversari, i tres dies després Marta diu a la televisió que aquest senyor no apareixerà al seu aniversari, que l’ha deixat plantada i que s’ha acabat la relació”.