Ana Rosa reapareix amb els cabells molt curts i tenyits de ros

Ana Rosa Quintana ha reaparegut públicament després d’uns mesos centrada en el tractament contar el càncer de pit que van detectar-li el passat mes de novembre. Aquesta ha estat la primera imatge de la presentadora de Telecinco amb els cabells curts, un canvi de look radical que ha acompanyat d’un tint de color ros platí. La periodista s’ha mostrat molt optimista i ha deixat clar que està guanyant la batalla al càncer, el que la fa estar molt feliç. Cada vegada veu la seva reincorporació al programa més aviat i reconeix que això li dona forces. L’hem pogut veure, precisament, en una retrobada amb els companys d’El Programa de Ana Rosa, que no l’han deixat sola en aquests mesos tan difícils.

La presentadora encara està de baixa, però això no li ha impedit acudir a la festa de l’estiu que ha organitzat la productora del seu programa. En aquesta aparició davant de la premsa, s’ha mostrat molt feliç i ha parlat obertament del canvi de look: “Hem fet de la necessitat, la virtut. Sempre vaig pensar que quan deixés la televisió em tallaria els cabells i me’ls tenyiria de color ros platí. Encara m’ha de créixer una mica més, això no estava calculat”, ha dit mentre intentava treure’n ferro.

L’operació contra el càncer ha anat molt bé i així ho ha confirmat: “Estic molt contenta. Feia molt de temps que no veia els meus companys i ha estat tot molt emocionant. Estic molt bé, en la mesura del possible. Ha estat un procés molt dur, però he tingut sort i ho he viscut bastant bé”.

Ana Rosa reapareix amb els companys de Telecinco | Europa Press

Ana Rosa apareix amb els cabells molt curts | Europa Press

Ana Rosa es prepara per tornar a la feina

Ana Rosa Quintana tornarà a estar al capdavant del seu programa el pròxim mes de setembre, una tornada de la que en té moltes ganes: “Han fet una feina impressionant i tinc la tranquil·litat de veure que el programa va molt bé. Ara tinc moltes idees, eh? Serà una tardor calenta“.

La presentadora ha volgut donar les gràcies públicament als companys del programa: “He sentit l’estima de tots els companys. Ha estat impressionant perquè al final és molt de temps, han estat set mesos. I sí, cada dia tots els membres de l’equip han estat pendents de mi”.