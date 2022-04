Sonsoles Ónega, forçada a demanar perdó pel que ha fet en directe

Sonsoles Ónega sempre es mostra molt natural en els programes que presenta a Telecinco, Ya es mediodía i Ya son las ocho. Convertida en la nova estrella de la cadena, la presentadora ha protagonitzat una escena durant l’últim programa que ha generat moltíssims comentaris. Tot el que fa és analitzat al detall pels teleespectadors i, sobretot, pels detractors. Què ha passat en aquesta ocasió? El culpable de tant enrenou ha estat una xinxa.

Una reportera del programa s’apropava a una zona de Madrid en la que una noia denunciava la presència d’una plaga de xinxes: “Estem patint una plaga i això que encara no fa bon temps, llavors serà encara pitjor. Entren a les nostres cases per qualsevol lloc i oloren molt malament. Hem trucat a l’Ajuntament i quan han vingut ens han dit que no hi ha res, però estan per tot arreu! Un veí ha arribat a trucar més de 20 vegades perquè ens facin cas”.

El càmera no va dubtar en gravar algun dels insectes que passaven per allà tranquil·lament mentre feien la connexió. Veure la xinxa a la vorera tan a prop de la reportera feia xisclar Sonsoles Ónega, que des de plató li demanava que la trepitgés: “Mata-la! Trepitja-la!”, l’escridassava. La reportera li deia que no era bona idea, ja que en matar-les deixen anar molta pudor. La presentadora, però, continuava insistint: “És igual, tu trepitja-la!“.

Sonsoles Ónega reacciona al ver una chinche junto a la reportera: “Písala”#YaEsMediodía5A

https://t.co/uwoJSeIk75 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) April 5, 2022

De sobte, Sonsoles callava i preguntava a direcció per què li estaven demanant que deixés de demanar que la matés. El problema? Que li recordaven que aquestes paraules podrien enfadar molt el col·lectiu animalista, que defensa el dret a la vida dels insectes: “Ah, d’acord… Ho entenc, és per maltractament animal. Tancarem l’àudio de la reportera, que potser sentim coses que no devem… com l’assassinat de les xinxes pudents. No vull que em critiquin els animalistes, així que demano perdó i assumeixo les conseqüències”.