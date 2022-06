‘Masterchef’ indigna l’audiència amb un menyspreu a les parelles LGTBI+

Masterchef ha viscut aquest dilluns una nit molt emocionant. El Jannick ha acabat sent l’expulsat, un càstig merescut en ser incapaç de superar la prova d’eliminació i per no oferir tampoc un bon paper en els dos reptes anteriors. En aquesta ocasió, el programa decidia posar-los a prova amb elaboracions molt complicades. Els quatre candidats que lluitaven per aconseguir un lloc en la fase següent havien d’emular un plat de la cuina francesa del segle passat, un pollastre de Bresse en botgeta de tripa que no havien vist mai abans.

Jordi Cruz va tornar a ser el membre del jurat més cruel, amb una valoració carregada de crítiques: “El pollastre no sap a res, li falta mantega i trufa. També al puré li falta mantega i llet, ja que així sembla una salsa. La carn té massa sal i, de fet, ni tan sols no es pot menjar. Aquest és un plat fallit. Has aprofitat el temps de la cocció del pollastre per fer quatre guarnicions, sí, però cap d’elles no estava bona… A més a més que el pollastre estava passat”.

"Siempre intento ser positivo porque al final aunque es triste no gano nada por estar aquí llorando por no llegar a la final. Prefiero quedarme con lo positivo que centrarme en lo que no pudo ser" @yannickmchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/addCmT3dQ6 — MasterChef (@MasterChef_es) June 13, 2022

Jordi Cruz també ha esbroncat la Clàudia

També ha estat el català l’encarregat d’esbroncar una de les companyes del Jannick, la Clàudia. La concursant estava fent un pastís d’estil fondant quan començava a fer malbé un dels ganivets i també el taulell de la cuina, el que indignava el xef: “Acaba de trencar l’acer, no passa res. Ja et passarem la factura. T’imagines que agafes una taula per fer això? Per no ratllar molt l’acer… I ara no el toquis”.

Crítiques a Masterchef per menysprear les parelles homosexuals

En una de les proves del programa d’aquest dilluns, els concursants havien de crear un pastís de boda. Pepe Rodríguez ha saludat els convidats que ha escollit la cadena, cinc parelles compromeses que havien de tastar els pastissos de boda que havien de preparar. El problema? Que totes les parelles eren heterosexuals, el que ha indignat a bona part de l’audiència de TVE. Aquest és el mes de l’orgull LGTBI+, el que dona encara més arguments a aquests detractors: “Només es casen els heterosexuals? Sembla que el mes del pride no existeix a Masterchef“.