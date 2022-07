Ricard Ustrell reflexiona sobre les enveges en el món televisiu

Ricard Ustrell reapareixerà a TV3 aquest divendres per participar en el comiat del Planta Baixa. El programa passarà a la franja de tarda la pròxima temporada, però ell no hi serà perquè se centrarà en el programa nou que presentarà els dissabtes a la nit. Amb El Col·lapse, un espai en què treballaran “més de 100 persones”, ocuparà el buit a la graella que deixa el Faqs després de cinc temporades. Per tal de fer-ne promoció, ha concedit una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio en què ha fet balanç de la carrera.

Aquest estiu l’hem sentit a la cadena SER amb Algo pasa, un recull d’entrevistes en què presenten testimonis anònims amb històries molt potents. A partir del setembre canviarà de registre amb un programa d’entreteniment, una idea que no tenia al cap encara: “Hauria fet una altra temporada del Planta Baixa, però és cert que la rutina acaba matant. Va sortir la possibilitat de fer un espai setmanal i TV3 em va fer triar. Vaig tenir molts dubtes, però em vaig decantar per l’aventura“.

🔊 "Soc molt envejat a la professió i per això m'odien tant". Una conversa al bar, amb @RicardUstrell https://t.co/jk60b50qe8 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) July 20, 2022

Ricard Ustrell reconeix que és un privilegiat

La trajectòria del periodista és molt llarga i exitosa, el que creu que explica les crítiques que rep per part d’alguns companys de professió: “Sóc molt envejat i per això m’odien tant a la professió. No és cap notícia. Som un país molt petit i estem acostumats a veure sempre els mateixos. La meva productora de cop i volta farà dos programes molt importants a TV3 sense arribar a ser Mediapro, El Terrat o Minoria absoluta. La gent d’entrada ja es qüestiona com pot ser això. De qui serà amic? Què haurà fet? Doncs treballar i tenir talent que també és una opció”.

Ricard Ustrell és conscient que és un privilegiat: “Vaig començar a la CCMA fa 12 anys, cobrant 150 euros a la setmana. Ara faré una cosa molt arriscada i d’autor. Hi haurà espais de molta incomoditat que em venen molt de gust explorar. Tindrem públic, una banda en directe, col·laboradors molt atrevits, molt divers. Aquest programa no entrevistarà a polítics perquè no interessen. Si poses un polític, la gent marxa“. Caldrà veure quina rebuda té un espai d’entreteniment que fa falta a TV3.