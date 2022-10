Gema López contra Laura Fa: “Toques els ous i és impossible treballar”

Gema López i Laura Fa s’han dit de tot en l’últim programa de Sálvame, en el que han demostrat que poden ser molt amigues i, alhora, no suportar-se. En el programa estaven comentant la polèmica que envolta el dissenyador Francis Montesinos, a qui han extorsionat amb un vídeo íntim després d’assaltar-lo a casa en un robatori violent en què el van arribar a lligar de mans. En les seves primeres declaracions al respecte, l’home ha dit que el noi que ara l’extorsiona li va dir que tenia 18 anys quan van mantenir les relacions sexuals.

Laura Fa ha volgut donar la seva opinió sobre el cas i no s’ha tallat: “No sé si aquest senyor hauria d’estar amb un noi de 17 o 18 anys. Que una relació sigui legal i consentida no significa que la naturalesa d’aquesta relació no sigui qüestionable. En qualsevol cas, des de la seva situació privilegiada amb un noi immigrant… Ell es trobava en una situació de privilegi totalment qüestionable”.

Aquestes paraules no agradaven a la seva companya, que no dubtava en carregar contra la periodista del cor catalana: “El problema de tot això és que amb aquest argument que acabes de donar estàs prejutjant i assenyalant a la víctima. Crec que ens falta informació per assenyalar qui és la víctima en aquest cas”, etzibava.

Gema López, enfadada amb Laura Fa | Telecinco

Laura Fa i Gema López, enfrontades per dues opinions molt diferents sobre la mateixa notícia

Com era d’esperar, Laura Fa es defensava i interrompia la Gema sense parar. Finalment, aquesta reaccionava: “Mira, Laura, de debò. He estat callada tota la tarda i vosaltres no feu més que queixar-vos que no us deixen acabar les intervencions. Doncs després no facis tu el mateix. I repeteixo, l’única cosa que dic és que has col·locat el noi com a víctima”.

Belén Esteban li donava la raó i reconeixia que també creia que Laura s’havia equivocat en posicionar-se tan clarament a favor del noi quan aquest, recordem, sembla que estaria extorsionant el dissenyador amb el vídeo que hauria gravat de les seves relacions sexuals.

Laura Fa no deixava que Gema continués donant la seva opinió i la situació es tornava molt complicada. Finalment, la tertuliana abandonava el plató: “Mira, Laura, jo passo. Continua parlant, continua. És impossible treballar avui. Continua tocant els ous, és impossible”, deia mentre marxava visiblement indignada.

Mentrestant, a plató, la presentadora retreia a Laura Fa que no fes més que interrompre: “És que una cosa és opinar i una altra interrompre’s els uns als altres. A casa ningú no s’assabenta de què esteu dient i el que ens importa realment és la gent”. Una nova discussió que se suma a la llarga llista d’esbroncades anteriors.