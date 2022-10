El dissenyador Francis Montesinos pateix un robatori amb violència a casa

Francis Montesinos ha hagut d’acudir a urgències per un fort atac d’ansietat. El conegut dissenyador ha patit un robatori amb violència a la casa de Llíria aquest diumenge, quan dos encaputxats van assaltar el domicili quan ell es trobava a l’interior.

Els lladres van colar-se a l’habitatge i no van dubtar en immobilitzar i lligar de mans el dissenyador i el seu acompanyant, un altre home de qui no ha transcendit la seva identitat. Mentre ells estaven lligats, els lladres haurien robat diners en efectiu i obres d’art que podrien tenir un valor incalculable, segons informa en exclusiva Las Provincias.

La Policia va rebre l’avís del robatori i van acudir a la casa del dissenyador, on se’l van trobar amb diverses contusions i enmig d’un atac d’ansietat. Ràpidament el van traslladar a l’hospital, on el van atendre mentre intentaven que es tranquil·litzés després d’aquesta experiència traumàtica. Afortunadament, les proves van confirmar que no li havia generat més problemes de salut a més a més de les contusions que presentava a diferents parts del cos.

Un cop recuperat, el dissenyador va interposar una denúncia davant de la Guàrdia Civil i els agents ja haurien efectuat les primeres detencions. La investigació continua en marxa, per això, mentre que Montesinos opta per mantenir el silenci.

Francis Montesinos pateix un robatori violent a casa | Europa Press

Roben a casa de Francis Montesinos un mes després de ser extorsionat per un jove

El dissenyador Francis Montesinos travessa una època complicada, tenint en compte que aquest robatori amb violència arriba només un mes després de ser extorsionat per un jove que li va demanar una quantitat de diners tot prometent-li que no difondria un vídeo comprometedor seu. Ara estan investigant si els dos successos tenen a veure, encara que les autoritats sembla que en un primer moment ho han descartat. Ara hauran de continuar investigant mentre ell intenta calmar-se i deixar enrere aquests dos moments tan difícils.