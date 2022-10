Ortega Cano descol·loca amb una declaració d’amor repulsiva en directe

José Ortega Cano ha reaparegut a televisió en El Programa de Ana Rosa, la que suposava la gran bomba de la presentadora en el seu esperat retorn després del càncer. Tots els focus enfoquen al torero des que la dona confirmés que volia separar-se d’ell, una ruptura que ha provocat que tota la premsa els persegueixi. Aquest assetjament l’ha enfadat tant que va arribar a intentar agredir un reporter fa uns dies.

En les seves primeres declaracions al respecte, Ortega ha deixat clar que no hi ha res cert en aquesta ruptura: “La situació amb Ana María Aldón no la sé ni tan sols jo, t’ho prometo. Ella no es comunica amb mi ni jo amb ella, parlem poc. He consultat amb advocats què he de fer, però no per divorciar-nos. Això no és cert. Ni tan sols he pensat en separació. El més normal seria que continuéssim perquè el meu nen ja s’està assabentant de les coses i a mi m’agradaria que no fos així. Li he preguntat si volia separar-se, però ella no es defineix. A mi m’agradaria estar tranquil perquè pateixo molt. Jo donaria qualsevol cosa per continuar amb la meva dona. Ella no m’estima, però jo a ella sí“.

José Ortega Cano intenta reconquistar la dona amb un missatge que no ha agradat gens

Ha sorprès moltíssim que aparegués a televisió per dir això quan la dona ho feia unes hores abans per confirmar que no vol continuar amb ell. El torero, no content amb això, li ha dedicat unes paraules encara més cridaneres: “Et prometo una cosa, Ana María, el meu semen encara és de força. Tinguem una nena! T’envio tota la meva estima, t’estimo. Ajuntem-nos i estimem-nos”. Unes paraules que han horroritzat l’opinió pública, que consideren que Ana María faria bé de no continuar amb un home que fa servir un argument així per intentar reconquistar-la. Les reaccions no s’han fet esperar i les crítiques cap al torero s’han multiplicat a la xarxa.

El mensaje de Ortega Cano para “reconquistar” a Ana María es inquietante. Y las ganas de ella de huir de ese matrimonio es algo totalmente comprensible pic.twitter.com/JxGXrps31A — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 10, 2022

Ortega Cano acaba de hablar de su semen para arreglar su matrimonio. Yo si fuera Ana María empezaría a correr y no pararía hasta llegar a Canadá. Que horror de señor! — Laura Fa (@Laura__Fa) October 10, 2022

Conclusión: Gracias Ortega Cano por ser un pedazo de neandertal y hacer este ridículo tan espantoso. Confirmamos una vez más que estamos apoyando el lado bueno de toda esta historia.#APOYOROCIO10O — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) October 10, 2022

El semen de Ortega Cano es de fuerza. Como la harina. Ideal para pan y galletas. — Nuria Marín (@nuriasecret) October 10, 2022

Ortega Cano está muy mal asesorado en esta entrevista. No tiene un buen entorno que lo aconseje correctamente. Se ha pegado un tiro en el pie él solo. — Jesús Carmona (@JesusCarmona202) October 10, 2022

José Ortega Cano aprofita l’entrevista per opinar sobre Rocío Carrasco

José Ortega Cano també ha estat assenyalat recentment per Rocío Carrasco, la filla que va tenir Rocío Jurado abans de casar-se amb ell. La fillastra no l’estima, tenint en compte les dures acusacions que li ha dedicat recentment. Què ha volgut dir ell al respecte? “Durant més de 12 anys, Rocío i jo ens vam estimar amb un amor incondicional. La nostra relació va estar guiada per l’estima i el respecte mutu. Aquesta és la veritat. Rocío Carrasco ha vessat contra mi contínues infàmies i desqualificacions. Aquesta conducta plena de vilesa i odi només pot tenir una resposta judicial. Espero que la justícia posi fi a tanta mentida. He donat instruccions als meus advocats perquè actuïn en conseqüència quan considerin oportú”.