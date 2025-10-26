Els concursants de Supervivientes se sotmeten a les condicions més dures i extremes durant la seva aventura a Hondures. El reality de Telecinco porta famosos, celebritats de les xarxes socials i personatges de la televisió a conviure en una illa amb les condicions més dures, situacions meteorològiques delicades i el més complicat de tot plegat, la fam. Es divideixen en dos equips i cada setmana ha de superar proves i reptes per guanyar recompenses i que el seu grup pugui quedar-se amb la platja que té les millors condicions, també pel que fa al repartiment de menjar bàsic que tenen els concursants per passar el dia.
Cada temporada, però, arriba el moment de la taula de les temptacions, en què el programa els ofereix alguns recompensa molt necessària que els concursants poden acceptar si duen a terme un sacrifici per guanyar-s’ho. Aquesta setmana els espectadors de Supervivientes All Stars 2 han pogut veure el patiment dels concursants davant els reptes que els ha proposat Laura Madrueño: llàgrimes, crits i canvis de look per poder endur-se un mos a la boca. Quins sacrificis extrems s’han vist en edicions anteriors per poder fer-se amb una recompensa sucosa?
Tom Brusse, despullat i amb un tapall a canvi d’un entrepà
Tom Brusse va ser un dels concursants més destacats de l’edició de Supervivientes 2021. La seva taula de les temptacions va donar molt joc i en el seu cas va acceptar anar despullat i fer servir només un tapall per tapar-se les parts íntimes durant una setmana sencera a canvi d’un entrepà i una trucada amb la seva exparella del moment, Sandra Pica. El problema que va patir, però, és que després de tant temps exposat al sol d’Hondures en una zona tan delicada on normalment no brilla el sol, va acabar amb cremades i va rebre el perdó de la seva penitència per prescripció medica.
RT si estás en shock 😳— Supervivientes All Stars (@Supervivientes) July 1, 2021
🔵 #SVGala13 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/GnBLwmrBDW
Ara bé, un dels moments més virals va ser quan es va posar el seu nou accessori i per accident, les càmeres van gravar un primer dels seus genitals en directe.
El canvi de look radical d’Ana María Aldón
Ana María Aldón va ser una de les protagonistes de l’edició del 2020. L’exdona d’Ortega Cano va acceptar rapar-se els cabells a canvi de poder menjar-se tres plats de cocido. El canvi, però, el van dur a terme els seus companys de programa, que amb unes tisores i una habilitat fluixa com a perruquers van tallar-li els cabells deixant una estampa més aviat divertida. El presentador, evidentment, no va poder evitar fer bromes: “T’anava a dir que estàs molt guapa, però no puc”, va exclamar llavors fart de riure.
Una depilació amb cera freda en directe
La taula de les temptacions sempre deixa moments molt destacats en què els espectadors poden veure fins a quin punt estan disposats a sacrificar-se els concursants per poder endur-se un mos de menjar a la boca. L’any 2020, Jorge Pérez va acceptar depilar-se els pèls del pit amb tires de cera freda a canvi d’un plat de pollastre rostit amb patates. També s’ha sotmès a aquesta prova Tony Spina aquesta temporada, acceptant depilar-se les aixelles amb cera freda i posar-se un tapall durant uns dies a canvi d’un plat de carbonara i unes postres d’arròs amb llet.
Tony acepta depilarse las axilas y usar ‘taparrabos’ a cambio de un plato de pasta y arroz con leche 🤝— Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 21, 2025
🏝️ #TierraDeNadieAllStars7
🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/BlXHXLSPr9
Tallar-se els cabells per una recompensa
Un dels reptes continuats per a les noies que participen a Supervivientes és tallar-se grans quantitats de cabells a canvi d’una recompensa. Un tema, però, que any rere any genera certa polèmica a les xarxes socials per les exigències i els canvis de look més durs que reben les dones en contraposició al que reben els homes. Entre els més criticats es troba el canvi de look d’Anita Williams a l’edició de 2024.
També Marieta va sotmetre’s a un canvi de look radical per poder retrobar-se amb la seva mare. Va acceptar tallar-se 60 centímetres de cabells i encara així va quedar-se amb una cabellera llarga.
En el cas d’Adara, que aquesta temporada forma part de l’edició All Stars i també ha deixat imatges molt embogides després de tallar-se els cabells, l’any 2023 va acceptar tres parts de pastís i un entrepà a canvi de no parlar durant un dia, no menjar res que estigués cuinat i tallar-se 15 centímetres de cabells.
Sigui com sigui, temporada rere temporada els concursants de Supervivientes sembla que estan cada cop més acostumats a acceptar reptes i sacrificis per poder posar solució a la fam que tenen després de tants dies de concurs.