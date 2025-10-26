Los concursantes de Supervivientes se someten a las condiciones más duras y extremas durante su aventura en Honduras. El reality de Telecinco lleva a famosos, celebridades de las redes sociales y personajes de la televisión a convivir en una isla con las condiciones más duras, situaciones meteorológicas delicadas y lo más complicado de todo, el hambre. Se dividen en dos equipos y cada semana deben superar pruebas y retos para ganar recompensas y que su grupo pueda quedarse con la playa que tiene las mejores condiciones, también en cuanto al reparto de comida básica que tienen los concursantes para pasar el día.

Cada temporada, sin embargo, llega el momento de la mesa de las tentaciones, en la que el programa les ofrece alguna recompensa muy necesaria que los concursantes pueden aceptar si realizan un sacrificio para ganárselo. Esta semana los espectadores de Supervivientes All Stars 2 han podido ver el sufrimiento de los concursantes ante los retos que les ha propuesto Laura Madrueño: lágrimas, gritos y cambios de look para poder llevarse un bocado a la boca. ¿Qué sacrificios extremos se han visto en ediciones anteriores para poder hacerse con una recompensa jugosa?

Tom Brusse, desnudo y con un taparrabos a cambio de un bocadillo

Tom Brusse fue uno de los concursantes más destacados de la edición de Supervivientes 2021. Su mesa de las tentaciones dio mucho juego y en su caso aceptó ir desnudo y usar solo un taparrabos para cubrirse las partes íntimas durante una semana entera a cambio de un bocadillo y una llamada con su expareja del momento, Sandra Pica. El problema que sufrió, sin embargo, es que después de tanto tiempo expuesto al sol de Honduras en una zona tan delicada donde normalmente no brilla el sol, acabó con quemaduras y recibió el perdón de su penitencia por prescripción médica.

Ahora bien, uno de los momentos más virales fue cuando se puso su nuevo accesorio y por accidente, las cámaras grabaron un primer plano de sus genitales en directo.

El cambio de look radical de Ana María Aldón

Ana María Aldón fue una de las protagonistas de la edición del 2020. La exmujer de Ortega Cano aceptó raparse el cabello a cambio de poder comerse tres platos de cocido. El cambio, sin embargo, lo llevaron a cabo sus compañeros de programa, que con unas tijeras y una habilidad escasa como peluqueros le cortaron el cabello dejando una estampa más bien divertida. El presentador, evidentemente, no pudo evitar hacer bromas: «Te iba a decir que estás muy guapa, pero no puedo», exclamó entonces muerto de risa.

Una depilación con cera fría en directo

La mesa de las tentaciones siempre deja momentos muy destacados en los que los espectadores pueden ver hasta qué punto están dispuestos a sacrificarse los concursantes para poder llevarse un bocado de comida a la boca. En 2020, Jorge Pérez aceptó depilarse los pelos del pecho con tiras de cera fría a cambio de un plato de pollo asado con patatas. También se ha sometido a esta prueba Tony Spina esta temporada, aceptando depilarse las axilas con cera fría y ponerse un taparrabos durante unos días a cambio de un plato de carbonara y un postre de arroz con leche.

Cortarse el cabello por una recompensa

Uno de los retos continuos para las chicas que participan en Supervivientes es cortarse grandes cantidades de cabello a cambio de una recompensa. Un tema, sin embargo, que año tras año genera cierta polémica en las redes sociales por las exigencias y los cambios de look más duros que reciben las mujeres en contraposición a los hombres. Entre los más criticados se encuentra el cambio de look de Anita Williams en la edición de 2024.

También Marieta se sometió a un cambio de look radical para poder reencontrarse con su madre. Aceptó cortarse 60 centímetros de cabello y aun así se quedó con una cabellera larga.

En el caso de Adara, que esta temporada forma parte de la edición All Stars y también ha dejado imágenes muy locas después de cortarse el cabello, en 2023 aceptó tres partes de pastel y un bocadillo a cambio de no hablar durante un día, no comer nada que estuviera cocinado y cortarse 15 centímetros de cabello.

Sea como sea, temporada tras temporada los concursantes de Supervivientes parecen estar cada vez más acostumbrados a aceptar retos y sacrificios para poder poner solución al hambre que tienen después de tantos días de concurso.