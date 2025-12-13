Supervivientes ha sido, desde sus inicios, sinónimo de buenísima audiencia para Telecinco. La idea de enviar a un grupo de famosos muy diverso a una isla desierta de Honduras gusta mucho, sobre todo porque se les ve pasar hambre y enfadarse entre ellos. Y si lo que se ve frente a cámara llama la atención, aún más lo hace poder saber qué hacen los directivos cuando gestionan los contratos de los participantes. A lo largo de los años, han sido muchos los exconcursantes que han sacado a la luz los montajes que habían presenciado allí dentro. El último en hacerlo ha sido Labrador, un controvertido tertuliano que ha revelado detalles muy escandalosos de lo que sucedió cuando le ficharon hace 10 años.

¿Realmente hay trampa en este reality? Que haya tantos concursantes que digan que sí ya hace sospechar, la verdad. Según el testimonio de Labrador, los rumores son ciertos: «Si eres una Pantoja o una famosa así, sí que tienes privilegios cuando concursas en Supervivientes. Cuando salen diciendo que se han mareado y se van para ser atendidos por el médico, en realidad les dan comida». De su edición, reconoce que vio cómo la organización pasaba tabaco a Terelu Campos cuando, en teoría, lo tienen prohibidísimo: «A ella también le dieron comida a escondidas«.

Labrador habla de los contratos pactados en Supervivientes y los privilegios de los de Sálvame fuera de cámaras #LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/FCXvySE3ag — Kevin Tage (@kevintagees) December 8, 2025

Labrador, cuando era concursante de Supervivientes | Telecinco

¿Qué pasa, realmente, dentro de Supervivientes?

La estrella de Gandía Shore explica que los concursantes de Sálvame o los trabajadores de Telecinco en general eran quienes tenían más favoritismo: «Les daban de todo porque no aguantaban. Y ellos mismos reconocían que si habían aceptado la propuesta era porque les habían asegurado que les ayudarían, que si no, no venían». Lo más fuerte es que aguantaban dos semanas y después se iban gracias a los contratos especiales que les hacían: «Ellos no firmaban que estaban obligados a seguir hasta el final, sino que ya firmaban que estarían dos semanas. Hacen el papel, pero son unos pájaros«.

En cambio, a los otros concursantes como él sí que les obligan a aguantar todas las semanas. En su caso, reconoce que le impusieron una cláusula de abandono muy fuerte: «Si te vas voluntariamente, tienes que pagar una cláusula que ya está estipulada desde el principio. En mi caso, decía que no podría hacer ningún bolo durante todo un año«.

Labrador habla de supervivientes y que su cláusula de abandono era no poder hacer ningun bolo durante 1 año #LaCasaDeLosGemelos2 pic.twitter.com/UtvdlO6xcz — ✰ (@anorelv) December 8, 2025

El concursante vio cosas indignantes cuando era concursante | Telecinco

Deben asegurarse de que no se marchen todos los concursantes, pero sí que se pasan a la hora de estipular las multas que deben pagar en caso de no verse capaces de aguantar el concurso. Unas normas que los telespectadores no deberían conocer, pero que acaban saliendo a la luz.