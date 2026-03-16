Álex Ghita ha sido el protagonista indiscutible de los primeros días de esta edición de Supervivientes… y eso que solo ha concursado durante 10 días. El entrenador personal e influencer no fue a Honduras mentalizado con lo que encontraría, ya que todo han sido quejas y lamentos desde que puso un pie en esa playa paradisíaca. Los compañeros lo criticaron cuando supieron que había robado una lata de comida, de la misma manera que la organización también acabó enfadándose mucho con él cuando pidió a los televidentes que lo expulsaran: «Si me salvan, acabaré abandonando«. Y parece que lo hizo pensar al verlo pasarlo mal, ya que lo echaron.

Pero no vuelven a España directamente, sino que los destierran a otra playa. Y, desde aquí, se ha negado rotundamente a continuar concursando. En la gala de este domingo, ha confirmado que abandona y que no lo pueden convencer para que se quede. Esta decisión no ha hecho ninguna gracia a la dirección y tampoco a Sandra Barneda, la presentadora, que le ha recriminado su actitud en una fuerte reprimenda en directo: «Te hemos dado todas las oportunidades y no nos gustan los abandonos. Nos gusta que la audiencia diga quién se va y quién se queda, por eso es el reality más duro«.

«Eso que decís que queréis venir a concursar a Supervivientes, que queréis, que queréis… Te llaman, negocias, haces las pruebas médicas y activas todo el protocolo. Y, después, una semana después quieres abandonar. Esto no se puede hacer«, espetaba visiblemente enfadada. Y es que, en el caso de Álex, han llegado a permitirle hablar con una amiga por teléfono, que ponía todo de su parte para pedirle que cambiara de idea. Él, sin embargo, no ha cedido: «Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura«.

Sandra Barneda, indignada por el abandono de uno de los concursantes | Telecinco

Álex Ghita confirma cuáles son los motivos reales de su abandono

Él mismo ha sacado a la luz cuáles son los motivos reales de este abandono, lo que ha llegado muy pocos días después del estreno del programa. Álex Ghita había dicho, cuando lo ficharon, que su «único miedo» era no poder gestionar la poca comida. Él que acostumbra a ingerir bastante comida, quería superar esta barrera… pero no ha podido.

¿En la justificación que ha hecho para decir que se iba? Precisamente eso, que debería haberse preparado mejor: «Abandono porque no he llegado completamente preparado a nivel mental con el tema de la comida y creo que debería haber trabajado meses antes en este tema en concreto«. Y, sorprendentemente, también ha destacado haberlo pasado «muy mal» por culpa de los mosquitos: «Estos saltos son porque los mosquitos me dejarán más cicatriz en el cuerpo, más grande que la cicatriz que me dejó Honduras en el corazón».

Álex Ghita abandona Supervivientes y enfada a Sandra Barneda | Telecinco

Ahora, la organización tendrá que decidir si le buscan un sustituto o si optan por dejarlo tal cual y no reemplazarlo.