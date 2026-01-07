Sandra Barneda ha sido la protagonista del último programa de La isla de las tentaciones, que se acerca al final de esta edición tan explosiva y eso se nota. Si hasta ahora han sido varios los concursantes que han terminado abandonando sus hogueras entre llantos e insultos, ahora ha sido la presentadora quien ha marchado hacia la playa totalmente superada por la situación. Nunca la habíamos visto sufrir tanto como ahora, cuando las concursantes de este año han optado por ignorar lo que dice y las faltas de respeto hacia ella son constantes. No dejan que ponga orden, solo gritan y gritan… y han terminado consiguiendo que se le acabe la paciencia.

Nunca antes, en ninguna otra edición del programa de Telecinco, la habíamos visto levantarse y marcharse de la hoguera. Los papeles han cambiado y ahora ha tenido que ser una de las chicas quien ha ido tras ella para hablarle después de este arrebato. La hoguera, en la que las concursantes debían recibir la visita de las amantes de sus novios, estaba siendo un caos absoluto. Los improperios y los insultos eran tantos que no se han dejado hablar entre ellas y no se estaba entendiendo nada. Sandra ha intentado poner paz muchas veces, hasta el punto de que se ha terminado cansando: «No se entiende nada, ¿podéis parar? ¡Silencio!«, exclamaba. Pero de nada sirvió porque ellas continuaban como si nada.

«Si seguís así, me iré de la hoguera. No he venido aquí a gritar ni a vivir este espectáculo tan bajo», decía muy molesta. No pudo -o no le dejaron- gestionar esta hoguera tan sumamente caótica, así que optó por desaparecer de allí en un castigo que no pasó desapercibido: «De verdad… Me voy. ¡A hacer puñetas!«, dijo totalmente indignada en un gesto que hace historia en el reality.

Sandra Barneda no aguanta más la actitud de las chicas y ABANDONA la hoguera 💥💥💥



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones24

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/qSuVdc07rS — Telecinco (@telecincoes) January 6, 2026

Almudena, rápidamente, la siguió hasta la arena de la playa y le pidió perdón por su comportamiento. Esto no calmó a Sandra Barneda, sin embargo, quien continuaba muy enfadada: «No me parece normal. ¿Habéis visto el lío que estáis formando? ¡Sed un poco más dignas! Tenéis que intentar estar por encima y respetarme un poco, sobre todo. Esto no puede volver a repetirse«, dijo con contundencia cuando regresó a su lugar. Todas se mostraron arrepentidas y reconocieron que habían tenido «una mala noche«, una actitud que convirtió esa noche en uno de los peores momentos de la presentadora desde que está al frente de este formato.

Sandra Barneda abandona la hoguera | Telecinco

La presentadora ha sido quien ha abandonado la hoguera | Telecinco

Los espectadores critican el gesto más feo en La isla de las tentaciones

En X (el antiguo Twitter), han sido muchos los espectadores que han criticado la actitud de las concursantes de esta edición. La mayor reprimenda pública se la ha llevado Cristina, sin embargo, una de las tentadoras. En el encuentro con Almudena, la novia del chico con quien está coqueteando, le llegó a espetar una frase que ha sido considerada como la más cruel de toda la edición: «Quiero decirle algo muy importante que ella aún no sabe, pero que creo que es necesario que sepa porque él no ha podido. Darío te iba a pedir matrimonio hasta que, evidentemente, no…«, dijo con mala intención antes de lanzarle delante el anillo que él tenía preparado.

Darío y Almudena salían desde hacía más de 10 años, pero el amor se ha roto y su amiga especial no ha dudado en meter el dedo en la llaga de la peor de las maneras. Las compañeras de la chica saltaron a su cuello: «¿Te sientes orgullosa de lo que has hecho? Eres mala, muy mala. Métete con quien se lo merezca y no con Almudena que es tan buena. Mira que eres mala persona, pero qué mala que eres. Estás podrida«. Y la otra no se quedó callada, claro: «Podridísima como tú y tu relación. Como todas vosotras, que hacéis las guarras. Me hace gracia que me insultéis y me llaméis malas personas cuando Almudena se ha reído de Darío delante de toda España».

El gesto de Cristina ha sido muy criticado en las redes sociales | Telecinco

Incluso Sandra Barneda, sin embargo, le recriminó el gesto tan feo que había tenido: «Hombre, lanzar el anillo que Darío pretendía darle y burlarte de esa manera… no sé cómo calificarlo. Creo que es suficiente«. Y, una vez se marchó, Almudena comenzó a llorar: «No entiendo qué he hecho de malo, de verdad. Lo único que he hecho es amarlo y tocar fondo, solo me he quitado de encima la dependencia que tenía de él y ahora me dice esto? No lo reconozco. Estoy fuera de juego».

Y, en las redes sociales, ha dicho que la actitud de Cristina ha sido muy fea: «Almudena no se lo merecía y Cristina se ha retractado», «A mí Cristina me hace lo que le acaba de hacer a ella y os juro que me tienen que sacar a la fuerza de esa playa» o «Esta es la cosa más sucia que he visto». Una escena que ha indignado y que vuelve a poner de manifiesto que esta es una de las ediciones más fuertes que se han visto del programa.