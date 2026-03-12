Fani Carbajo ha preocupado a sus seguidores con un par de fotografías desde el hospital. Quien fuera una de las estrellas de la primera edición de La isla de las tentaciones ha sufrido una serie de problemas médicos en los últimos meses que la tienen angustiada, ya que tuvo que operarse de urgencia por una lesión en el útero que le ha causado el virus del papiloma humano. Después de esta cirugía, aparecieron células precancerosas y la situación ha ido empeorando. Las visitas al centro médico han sido constantes desde entonces y, por si esto fuera poco, ahora ha sufrido una reacción alérgica brutal que le ha generado ronchas por toda la espalda, en el cuello y también en la cara.

«Así tengo todo el cuerpo… es hora de acudir a Urgencias porque es horrible aguantar esto, de verdad. Es horrible, os lo digo de verdad que no puedo más«, ha dicho en un vídeo que ha compartido a través de su perfil de Instagram. Poco después de publicar las impactantes imágenes de su estado, ha acabado explicando a sus seguidores qué diagnóstico le han hecho los médicos. ¿Por qué ha acabado sufriendo una urticaria tan exagerada? «Qué dolor y qué sueño… qué cansancio que tengo«, ha lamentado.

Fani de La isla de las tentaciones comparte una foto impactante de la reacción alérgica | Instagram

Resulta que una gastroenteritis muy fuerte ha sido la causante de esta gran reacción: «Me han tenido que pinchar en el culo y me duele mucho, ahora me han pedido que me haga pruebas de alergia porque algo me ha provocado todo esto. Estoy saturada, solo pido un poco de calma«, ha dicho visiblemente hundida.

Con el ojo inflamado y toda la piel con muchísima picazón, Estefanía ha reconocido que se siente «muy débil» y que no tiene «fuerza» para enfrentar más problemas de salud. No es un buen momento para ella, eso queda claro, que no hace más que encadenar un problema de salud tras otro.

La exconcursante muestra cómo está | Instagram

También en el ojo ha sufrido las consecuencias de la reacción | Instagram

¿Cuándo volverán a emitir La isla de las tentaciones?

Estefanía se hizo famosa en la primera edición del dating show de Telecinco, como decíamos, en el que envían cinco parejas a una isla de la República Dominicana para ver si se mantienen fieles aunque los separen en dos mansiones llenas de solteros que intentan que caigan en la tentación. La última de las ediciones, la novena, terminó hace solo un par de meses. Y ahora, por sorpresa, la cadena ha anunciado que emitirán la siguiente «muy pronto«.

No dejarán respirar mucho, por lo que parece, ya que Sandra Barneda ha anunciado que está todo preparado para continuar exprimiendo el formato que ha gustado muchísimo. Lo más probable es que empiecen a emitirlo a finales de abril, cuando termine Casados a primera vista. Aún estarán emitiendo Supervivientes, así que podrían estar preparando un gran boom de audiencia cuando compaginen en la parrilla dos de los únicos programas que últimamente les dan buenas alegrías en cuanto a cifras de audiencia.

Sandra Barneda tuvo que interrumpir la escaleta de #Supervivientes porque sonó la alarma de la tentación en plató 🚨🔥



Muy pronto comienza la décima edición de #LaIslaDeLasTentaciones en #Telecinco 🍎🐍 https://t.co/Wmztk6q2Qe pic.twitter.com/l17UEve0hX — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 9, 2026

De momento, la fecha de estreno no está confirmada así que los fans del programa tendrán que esperar para apuntarla en el calendario.