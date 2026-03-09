Supervivientes ha comenzado hace pocos días, pero está siendo un inicio histórico porque nunca habíamos visto tantísima discusión desde el primer minuto. El grupo de concursantes que han elegido está muy bien hecho, un casting que prometía dejar momentos muy comentados… y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, no han pasado ni siquiera 72 horas desde que aterrizaron en Honduras y ya ha habido un primer robo de comida entre ellos. Las traiciones han llegado pronto, en esta ocasión: «Pero qué cara tienes«, «Eres el peor«, «Sinvergüenza» o «Caradura» son solo algunos de los muchos ataques que ha recibido el famoso que ha tomado la comida de sus compañeros. Vamos por partes.

La audiencia los acompaña, teniendo en cuenta que el estreno ha sido muy bueno y que los conflictos entre los concursantes están enganchando. En España, han liderado con contundencia con buenas cifras aunque la tendencia parece ir un poco a la baja respecto a otras ediciones que habían hecho récord. En estas primeras horas, ya hemos podido ver los famosos saltos desde el helicóptero, las pruebas físicas y unas nominaciones que han generado muchos malos rollos entre ellos.

Un robo de comida que ha enfadado a los concursantes de Supervivientes

Las broncas han llegado mucho antes que otros años, de la misma manera que también ha sorprendido que hagan fuego tan pronto o que haya un robo de comida cuando aún deberían tener fuerzas. Esta ha sido, seguramente, una de las primeras polémicas de la edición. La cuestión es que ha desaparecido una lata de comida de las provisiones del grupo, una traición que ha provocado sospechas y discusiones entre los participantes.

Los concursantes, muy enfadados con el compañero que les ha robado comida | Telecinco

Rápidamente, han acusado directamente a uno de ellos como el principal sospechoso. Nos referimos a Álex Ghita, un influencer y entrenador personal que los ha hecho enfadar cuando terminó reconociendo que había sido él quien les había tomado la comida que debían compartir. Es habitual que alguien robe comida, pero no cuando hace tan poco que han comenzado la aventura. Cuando la organización del programa se dio cuenta de que faltaba una lata de comida, presionó a todos y él terminó diciendo que era el responsable.

Este gesto está totalmente prohibido, evidentemente, pero ha intentado justificarse: «No la he robado del baúl donde guardamos todas las provisiones, sino que una se había quedado fuera… y, en lugar de avisar de lo que había pasado, se la guardó y se la comió más tarde. Cuando los demás lo supieron, se llevaron las manos a la cabeza y empezaron a insultarlo por haber sido tan egoísta. Allí todos pasan hambre, así que llenarse a costa de los demás no está bien: «Eres el peor concursante y lo has demostrado. Has roto la confianza del grupo«, le dijo Gerard.

Han exigido que les pidiera perdón por su actitud, pero él no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Simplemente ha dicho que había terminado «frustrado» de una prueba y que había actuado «impulsivamente» «por culpa de la ansiedad y el hambre«.

Un concursante, atrapado mientras roba comida a los compañeros | Telecinco

Un triángulo amoroso de La Isla de las tentaciones aterriza en Honduras

Como ya hicieron en otras ediciones, en este caso la organización del concurso también ha querido aprovechar el tirón de La isla de las tentaciones. En la última edición, Almudena y Darío terminaron rompiendo después de once años porque ella se dejó cautivar por Borja. Pues bien, en esta aventura en Honduras tendrá que convivir con uno… y el otro. Como no podía ser de otra manera, el encuentro entre los tres ha generado una discusión fortísima y se han hecho varios reproches sobre la ruptura.

Ahora, Almudena tiene que decidir cuál de los dos quiere que continúe en Supervivientes como participante oficial. Lo que no ha gustado a los telespectadores es que hayan repetido esta mecánica, sobre todo porque de esta manera termina siendo más un reality o dating que un concurso de supervivencia.

El triángulo amoroso no ha hecho gracia a los telespectadores | Telecinco

De momento, parece que la edición ha comenzado fuerte. Que la audiencia se esté quejando no es buena señal, pero allí continúan enganchados y con ganas de ver cómo evoluciona todo.