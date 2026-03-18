Supervivientes ha vivido uno de los primeros sustos de la edición cuando una de las concursantes ha perdido el conocimiento. Gabriela Guillén, conocida por ser la madre del hijo ilegítimo de Bertín Osborne, se encontraba mal desde hacía tiempo cuando comenzó a lamentar que iba a peor y peor. Ella ya había avisado que había llegado al límite de sus fuerzas, pero no esperaban que acabara desmayándose en directo: «Tengo ganas de vomitar todo el tiempo, me mareo, me duele el estómago y me tiemblan las piernas. Quiero llamar a mi p… casa«, lamentó poco antes de perder el conocimiento.

Los compañeros se asustaron cuando la vieron en esta situación, ya que no reaccionaba y llegaron a temer que le pudiera estar pasando algo grave. El equipo médico reaccionó rápidamente, le recogieron el cabello, le sostuvieron la cabeza y le colocaron un saco como si fuera una almohada mientras le ponían una especie de colchón en el suelo para que estuviera más cómoda. Después de beber un poco de agua y de recibir la sacudida del médico, comenzó a reaccionar.

Los concursantes piden que entre el equipo médico | Telecinco

Gabriel Guillén sufre un gran susto en Supervivientes | Telecinco

La concursante ha perdido el conocimiento | Telecinco

Gabriela Guillén reaparece en directo en la gala tras el desmayo

Los médicos le dieron medicación y, unas horas más tarde, pudo participar en la gala. De hecho, quería hacerlo para intentar tranquilizar a sus familiares: «Lo he pasado muy mal, pero ya estoy bien y me encuentro bastante mejor. La regla se me ha juntado con el hecho de no poder ir al baño y me he desbordado, pero quiero dar las gracias al equipo médico por estar siempre pendiente«.

Del resto de la gala, podemos destacar lo mal que lo pasó Marisa cuando le dijeron que tendría que escalar cuatro metros de altura como parte de la prueba de recompensa. Ella se veía totalmente incapaz de hacerlo y acabó derrumbándose: «No puedo, de verdad que no. Lo siento por defraudaros, lo siento, pero tengo un trauma».

Y de ahí, a saber quién era el nominado que se salvaba. De los cuatro, Marisa, Claudia, Almudena y Toni; fue la exconcursante de La isla de las tentaciones quien recibió más apoyo de la audiencia. Ella aprovechó para sumarse al privilegio que les dieron, cuando les permitieron robar algo de la playa. No querían hacerlo, pero acabaron aceptando porque necesitaban robar una lata de comida: «Estamos desnutridos«, lamentaron.