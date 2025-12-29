Bertín Osborne parece que ha pasado unas fiestas de Navidad bien acompañado. El historial amoroso del cantante siempre ha formado parte de las revistas del corazón y los programas de crónica social, por lo tanto, después de mucho tiempo sin saber casi nada de su vida amorosa -más allá de los vaivenes judiciales con Gabriela Guillén-, ahora Bertín vuelve a ser noticia. Que no se hable de él no suele ser bueno y, como resultado, convertirse en protagonista del corazón una vez más siempre viene bien. En esta ocasión, ha sido el programa Fiesta de Telecinco quien ha sacado a la luz los detalles de la nueva ilusión del cantante.

Era el pasado 2023 cuando salió a la luz su relación con Gabriela Guillén, una chica mucho más joven que él apenas un año después de su separación con Fabiola, la madre de sus dos hijos más pequeños. Sería con Gabriela, una modelo y empresaria dieciocho años menor que él, con quien después tendría un hijo que ha generado todo tipo de polémicas por los desacuerdos entre ambos progenitores. Superada esta relación y con una sorprendente paz entre ambos, ha sido el momento en que ha salido a la luz esta nueva ilusión del cantante.

¿Quién es la nueva novia de Bertín Osborne? Una joven comercial de 29 años

Como decíamos, ha sido el programa Fiesta quien ha conseguido los primeros detalles de lo que sería esta nueva relación del artista. Bertín Osborne podría haberse enamorado de nuevo de una chica con quien se lleva 42 años, si hacemos caso a las informaciones compartidas. Luis Rollán, colaborador del programa, ha conectado desde El Rocío para dar los detalles de esta información. «Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto. No es la primera vez que está con esta chica», explica.

Sacan a la luz los detalles de la nueva novia de Bertín Osborne | Telecinco

Pero ¿quién es ella? Los datos que tienen por ahora son que se trata de una chica llamada Sofia, tiene 28 años, es de origen mitad brasileño y mitad holandés, tiene los ojos verdes y es «guapísima y muy simpática», revela el periodista. La situación parece que va un poco más allá de una aventura esporádica teniendo en cuenta que ha presentado a la chica estas fiestas de Navidad. «Me dicen que, además, él está muy interesado en ella, han estado en El Rocío, en casa de amigos y han ido a la fiesta de Navidad del Torroner, después la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos», apuntan desde el programa.

Es comercial y trabaja en un concesionario

¿Y qué otros detalles han salido a la luz? Más allá de la diferencia de edad –Bertín tiene 71 y la joven apuntan que tiene entre 28 y 29-, se sabe de qué trabaja. Según el programa, hace unas cuantas semanas que están juntos, Sofia es comercial y trabaja en un concesionario de coches en Marbella. Además, Gloria Camila, quien también colabora en este programa, parece que ha coincidido con ellos estas fiestas y explica que le ha parecido «muy bonita, supereducada y respetuosa». Por ahora, no hay imágenes de la chica, pero se espera que los paparazzi en algún momento puedan conseguir alguna instantánea de la pareja para poner cara a la nueva ilusión de Bertín Osborne.