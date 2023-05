Gloria Camila toma una drástica decisión después de humillar a su asistenta

La hija de Ortega Cano, Gloria Camila, está pagando muy caro haberse reído de su asistenta en un video de Instagram muy criticado. Los mensajes que le envían sus seguidores son incluso insultos y amenazas, lo que le ha hecho tomar una drástica decisión. Gloria Camila ha explicado que por su salud mental pondrá sus cuentas de las redes sociales en manos de sus abogados y denunciará el acoso que sufre ante la justicia. La influencer asegura que está pasando un muy mal momento que está afectando a su salud mental, todo después de haber publicado un video donde humilla su asistenta. Gloria Camila la grabó recogiendo los excrementos de su perro mientras le preguntaba entre risas por su tacto y le señalaba donde había más, lo que hizo estallar sus seguidores, que se le han echado encima.

Este vídeo de Gloria Camila es simplemente bochornoso y vomitivo.



Indignante que hayan jóvenes que tengan como referentes a este ser. En fin. pic.twitter.com/HgWRO3VBIh — M 📺 (@casasola_89) May 24, 2023

Sobre esta polémica, Gloria Camila aseguró la semana pasada que no entendía «la piel tan fina» de la gente. «Acabo de meterme en Instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Nunca me reiría de Marina -la empleada del hogar- ni de nadie y menos de quien recoge la caca de su/un perro. Marina y yo tenemos una relación de dieciséis años. Las dos nos conocemos a la perfección y tenemos videos de cachondeo always-siempre», se defendió. Este argumento no fue suficiente por los usuarios de las redes sociales, que continuaron criticándola.

Medidas legales contra los usuarios que la acosen

A raíz de esto, ha sido a través de un comunicado que la hija de Ortega Cano ha explicado que a partir de ahora sus abogados monitorizarán sus redes sociales para «proteger sus intereses». Ante cualquier contenido vejatorio o insultante, los abogados intervendrán y tomarán medidas legales. «Esta red social pasará a disposición de los abogados de nuestra clienta para poder hacer un estudio más profundo y denunciar a la policía a aquellos usuarios que hayan faltado a la moral de nuestra clienta y la legalidad del uso de esta red», se podía leer en el comunicado.